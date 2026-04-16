En el marco de la causa por la muerte de Ángel López, el nene de 4 años en Comodoro Rivadavia, se conocieron novedades sobre la situación de su madre, Mariela Altamirano, tras sus declaraciones.

Caso Ángel: qué pasó con la madre del nene de 4 años tras sus declaraciones

La mujer fue trasladada desde la Comisaría de Rada Tilly al Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew, donde continuará cumpliendo la prisión preventiva dictada por la Justicia. La medida fue ordenada por el juez Alejandro Solís.

Altamirano está imputada por homicidio agravado por el vínculo y omisión, y permanecerá detenida durante al menos seis meses por riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la investigación. Su pareja, Maicol González, también sigue detenido e imputado en la causa.

Según se informó Página 12, el traslado de la madre del menor se debió a la falta de cupo en dependencias locales para mujeres detenidas.

En paralelo, González fue reubicado en la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia, donde permanece en una celda individual tras un planteo de su defensa por las condiciones de detención.