El actor y conductor José María Listorti repasó su carrera en una charla íntima con Ciudad donde habló de inseguridades, momentos clave y nuevos desafíos.

Desde su experiencia en musicales hasta sus comienzos en televisión, dejó frases que muestran una faceta más vulnerable y reflexiva.

Del miedo al escenario: su confesión sobre Matilda

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue cuando recordó su casting para la obra Matilda. Listorti confesó que llegó completamente fuera de su zona de confort: no venía del mundo del teatro musical y tampoco conocía a nadie del equipo.

José María Listorti encarna al papá de Matilda en "Matilda, el musical" (Foto: Instagram/soylistortiok)

“Estaba muy asustado”, admitió. El desafío no era menor: tenía que cantar, algo que —según él mismo reconoce— no es su fuerte. Sin embargo, con el paso de las audiciones logró ganar confianza.

Si pudiera volver a ese primer momento, no duda en el consejo que se daría: ir más tranquilo y confiar en sí mismo.

José María Listorti y su esposa Mónica González (Foto: Movilpress)

De Videomatch al streaming: una carrera llena de desafíos

Listorti también recordó otro punto clave de su carrera: el casting para Videomatch, el programa que lo catapultó a la fama. Al igual que en Matilda, los nervios jugaron un papel importante.

“Esta carrera siempre está rodeada de desafíos”, reflexionó. Y lejos de quedarse en su zona conocida, hoy enfrenta uno nuevo: el mundo del streaming, un formato en el que nunca había trabajado.

El sueño imposible: trabajar con Alberto Olmedo

En un tramo más distendido, el actor reveló con quién le hubiera gustado compartir escena. Su respuesta fue directa y cargada de admiración: Alberto Olmedo.

“Imaginate una comedia con Olmedo”, fantaseó, dejando en claro el peso que tiene el ícono del humor argentino en su carrera y su imaginario artístico.

José María Listorti. Foto: Pampa Films y Star Distribution

¿Olvidarte la letra o caerte en escena? La disparatada respuesta

Sobre el final, Listorti se animó a un juego clásico: elegir qué situación es peor arriba del escenario.

Aunque olvidar la letra puede parecer grave, para él hay algo mucho peor: caerse en plena función. Incluso recordó una situación concreta mientras interpretaba una escena del cangrejo Sebastián en La Sirenita con humo en el escenario, donde el piso se volvía resbaloso.

“Si me caigo, no me puedo levantar”, explicó entre risas, aludiendo a las dificultades físicas de su personaje. “Quedo como una cucaracha patas para arriba”, agregó, riendo.

El elenco de La Sirenita. Foto: Prensa

Un recorrido marcado por la superación

La entrevista deja ver a un Listorti que, más allá del humor, construyó su carrera enfrentando miedos constantes: desde castings que lo sacaban de su eje hasta nuevos formatos que lo obligan a reinventarse