La planta del dólar se ganó un lugar especial en los hogares argentinos. Su nombre suena a promesa de fortuna, pero detrás de su fama hay mucho más que superstición: es una especie fácil de cuidar, resistente y con un verde que alegra cualquier rincón.

Su nombre científico es Plectranthus verticillatus y, aunque viene de África, se adaptó sin problemas a distintos climas y ambientes. Hoy es una de las favoritas para quienes buscan sumar un toque de naturaleza y, de paso, atraer buena energía.

Por qué la planta del dólar es símbolo de abundancia

La popularidad de la planta del dólar explotó gracias al Feng Shui, la tradición china que asocia ciertos elementos con la prosperidad y el equilibrio energético. Según esta creencia, tener una planta del dinero fuerte y saludable puede ayudar a atraer fortuna económica y buena suerte.

Pero más allá de la mística, es una especie de hoja perenne que se destaca por su follaje verde intenso y su capacidad para sobrevivir con pocos cuidados. Además, transmite una sensación de frescura y vitalidad que transforma cualquier ambiente.

Cómo cuidar la planta del dólar para que crezca fuerte

La clave está en el riego.

En verano o cuando hace calor, alcanza con regarla una vez por semana .

En invierno o en días frescos, basta con hacerlo cada quince días.

Un truco: poné un platito con agua debajo de la maceta para que la planta absorba lo que necesita, sin riesgo de encharcarse.

También es importante abonarla cada tres meses y sumar fertilizante dos veces al mes. En cuanto a la poda, solo hace falta sacar las hojas secas o dañadas.

La regla de oro: ni exagerar con los cuidados ni olvidarse de ella. Mantenerla sana es parte del ritual para atraer abundancia.

Dónde poner la planta del dólar para potenciar su energía

La ubicación es clave tanto para su crecimiento como para su valor simbólico.

Prefiere lugares con luz natural , pero sin sol directo. Si le da el sol fuerte, las hojas pueden quemarse o ponerse rojas. Lo ideal es la semisombra , cerca de una ventana.

Según el Feng Shui , evitá ponerla en dormitorios, baños o debajo de escaleras. Tampoco la apoyes directamente contra una pared, porque se cree que eso bloquea su “flujo energético”.

Los mejores lugares son espacios abiertos, luminosos y de paso, como el living, el recibidor o un pasillo amplio.

Más allá del mito: los beneficios reales de la planta del dinero

Aunque no hay pruebas científicas de que tener esta planta te llene los bolsillos, sí está claro que aporta alegría, oxígeno y vitalidad al ambiente.

Cuidarla puede ser un recordatorio diario de que el crecimiento, ya sea económico o personal, necesita atención, constancia y un buen lugar donde echar raíces.

Por eso, la planta del dólar es mucho más que un adorno: es un símbolo de prosperidad y energía positiva que se adapta a cualquier hogar. Fácil de mantener y muy resistente, solo necesita que respetes sus necesidades de luz y agua para crecer y acompañarte durante años.