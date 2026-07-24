Las comedias laborales suelen apoyarse en jefes insoportables y empleados desbordados, pero El asistente lleva esa premisa un paso más allá: una sucesión de situaciones absurdas, malentendidos y conflictos que funcionan como una sátira sobre el mundo corporativo, las apariencias y la ambición.

Disponible en Disney+, y con una duración de 94 minutos, la producción reúne a un elenco encabezado por Rodrigo Noya, acompañado por Florencia Raggi y Guillermo Pfening entre otras figuras.

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Dirigida por Mariano Cirigliano, quien también participó en el guion junto con Andrés Gelós, apuesta a un humor irreverente y un ritmo ágil, lejos de las comedias románticas o costumbristas.

De qué trata El asistente

Miguel trabaja como asistente personal de un empresario exitoso cuya vida depende por completo de él. Organiza reuniones, resuelve problemas de último momento y está disponible las veinticuatro horas para cumplir cualquier pedido, por más insólito que resulte.

Con el paso del tiempo, la rutina comienza a pasarle factura. Agotado por las exigencias constantes y la falta de reconocimiento, Miguel empieza a cuestionar el lugar que ocupa y decide modificar la relación con su jefe.

Uno de los ejes de El asistente es la relación desigual entre jefe y empleado.

Esa decisión desencadena una serie de situaciones inesperadas que alteran el funcionamiento de la empresa y afectan también la vida personal de ambos. Lo que parecía una simple historia sobre un asistente termina convirtiéndose en una comedia de enredos donde los personajes deben enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones.

El tráiler de la película El Asistente

A través del humor, la película también plantea una reflexión sobre los límites entre el trabajo y la vida privada, además de la dependencia que muchas veces se genera entre quienes ocupan posiciones de poder y quienes sostienen silenciosamente toda la estructura.

Una sátira sobre el mundo del trabajo

Uno de los ejes de la película es la relación desigual entre jefe y empleado. A partir de esa dinámica, el director Cirigliano construye una comedia que exagera situaciones cotidianas para cuestionar ciertas prácticas habituales dentro del ámbito laboral.

El relato también se apoya en el contraste entre dos personajes con personalidades completamente distintas. Mientras el empresario vive convencido de que controla todo lo que ocurre a su alrededor, su asistente comienza a descubrir que tiene más influencia de la que imaginaba.

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Ese cambio de roles impulsa buena parte de los conflictos y permite que la historia combine momentos de humor físico con diálogos cargados de ironía.

Química y ritmo

Las reseñas señalaron que El asistente encuentra su principal fortaleza en la química entre Rodrigo Noya y Luis Cao, quienes sostienen el tono de la película mediante un constante juego de opuestos.

También fueron valorados el ritmo narrativo y la decisión de utilizar la comedia para retratar las relaciones de poder dentro del mundo empresarial.

la producción disponible en Disney+ tiene una duración de 94 minutos.

Más allá de algunas situaciones deliberadamente exageradas, la intención de la propuesta es no alejarse del humor absurdo.

Cómo es el reparto de El asistente