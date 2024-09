El viernes pasado, Bautista Mascia cumplió uno de sus grandes sueños: dar un show en el Gran Rex. Como era de esperar, su novia Denisse González estuvo presente y disfrutó del evento con otros ex Gran Hermano 2023.

Sin embargo, la noche no culminó con el recital: Denisse González fue a bailar con Bautista a una reconocida fiesta, a la que también asistieron más ex GH, y varios momentos se hicieron virales en las redes sociales ante una Denisse que estaría completamente pasada de copas.

LA REACCIÓN EN REDES AL VER EL VIDEO DE DENISSE GONZÁLEZ

“El estado en el que estaba Denisse es triste. No estaba en su sano juicio y las nenas que la miraban no entendían nada”, “Se olvidó de que no estaba en la casa”, “Estaba re tomada”, “Bauti se fue de la vergüenza” y “Estaba re en pedo”, fueron algunos de los comentarios que cosechó el video de la ex GH bailándole sexy y con poca estabilidad a Bautista.

