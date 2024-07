A tres semanas de la final de Gran Hermano 2023, Bautista Mascia volvió a su país natal Uruguay de visita y le dio una profunda nota a El País.

Además de declararse muy enamorado de Denisse González, joven a la que conoció en el reality, el ex GH habló de su futuro en el mundo de la música y sorprendió al responder qué trabajo le confiaría a su novia, no solo porque confía en su capacidad, sino para tenerla cerca.

DENISSE GONZÁLEZ, ¿LA FUTURA MANAGER MUSICAL DE BAUTISTA MASCIA?

Imaginando que la carrera de Bautista Mascia como cantante trasciende fronteras, la periodista de El País le preguntó al uruguayo: “Supongamos que mañana te vas de gira internacional, ¿a quién probás como tour manager? Como decir ‘a este le delego todo y me arma la gira’”.

“Le tengo fe a Denisse”, dijo el ganador de Gran Hermano 2023, sin dudar en la respuesta.

Con picardía, la conductora le retrucó: “Te va a tener cortito”.

Y Bautista contestó justificando con creces su elección: “No, porque tiene cintura para muchas cosas. Charla bien. Es frontal, no te anda con muchas vueltas. Y es muy inteligente también”.

CÓMO SIGUE EL FUTURO LABORAL DE BAUTISTA MASCIA TRAS GRAN HERMANO

“En lo musical, voy a empezar a armar mis cosas, como ya venía hace rato. Y lo actoral también me gusta. De chico hice teatro. Me gustaría actuar. Me gusta la tele”, le dijo Bautista a Susana Roccasalvo en su paso por Implacables, el 13 de julio.

Y agregó: “Teatro no sé. Siento que es un gran, gran desafío. Siento que con una cámara puede ser más llevadero. Pero bienvenidas sean las propuestas”.

