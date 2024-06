A pocas horas de concretarse la falsa boda Baunisse en Gran Hermano 2023, Bautista Mascia y Denisse Gonzélez fueron tendencia en las redes sociales y se convirtieron en noticia por la versión de que la exparticipante se habría ido de la casa enojada con el uruguayo.

¿Qué fue lo que pasó? Se hizo viral un video de Denisse reclamándole a Bautista por no decirle “te amo” en la celebración de su amor y reprochándole que era “poco comunicativo”, y el rumor de malestar entre la parejita no tardó en sonar.

Sin embargo, las cosas no fueron como parecieron. Ciudad habló en exclusiva con Denisse y ella aclaró los tantos con contundencia.

¿DENISSE GONZÁLEZ SE ENOJÓ CON BAUTISTA MASCIA TRAS SU FALSA BODA EN GRAN HERMANO?

“Fue un chiste interno. No pensé que iba a hacer tanto revuelo”, le dijo la exparticipante de Gran Hermano 2023 a este sitio.

Y continuó: “¡¿Cómo me voy a ir enojada?! No, no. Aparte, Bauti estuvo feliz toda la noche y hoy amaneció contento, se darían cuenta si lo hubiera hecho con mala intención”.

“Es un código nuestro porque él me carga con que soy fría y, por primera vez, le dije ‘te quiero’, toda la noche”, explicó Denisse.

Y concluyó: “Después, cuando me fui, tiré la del ‘te amo’ y quedó recalculando, pero sonríe al final. Fue como para mostrarle que aprendí a decir lo que siento. Fue una picardía”.

Foto: Instagram.

