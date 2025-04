Muy contenta por cómo avanza su relación con Bautista Mascia, a quien conoció en Gran Hermano, Denisse González reveló que ya están conviviendo.

“Siempre fui clara desde la salida de preguntarle todo, porque no quería dar nada por sentado: yo no sabía si él quería seguir siendo pareja, no sabía si quería convivir”, contó en diálogo con Gente, antes de revelar cómo fue irse a vivir juntos.

Denisse González se mudó con Bautista Mascia. Foto: IG | denisse_belen_gonzalez

“Opción a: te vas vos a tu propio departamento, uno nuevo. Opción b: si querés nos podemos mudar juntos. Y ahí fue que me dijo: ‘Sí, juntos’. Después, el día de la mudanza, no te cuento, fue una locura”, adelantó, entre risas.

LA CAÓTICA MUDANZA DE DENISSE GONZÁLEZ Y BAUTISTA MASCIA

Denisse González contó por qué su mudanza con Bautista Mascia fue una odisea.

“Se descompuso el día antes. Bautista tiene algo de que empieza a comer y no para. Se comió unas papitas que le cayeron mal y estuvo descompuesto toda la noche, vomitando. Al otro día nos teníamos que mudar, y él, pobrecito, no me pudo ayudar...“.

“Lo tenía todo enfermito, se sentía re culpable. Le pedí ayuda al Chino, un amigo nuestro de Gran Hermano. Puso la camioneta y mudamos todo”, sentenció, haciendo memoria.