Denisse González, exparticipante de Gran Hermano 2023, apuntó muy fuerte contra la producción del reality en la previa del debut de la nueva edición del programa que conduce Santiago del Moro por Telefe.

La exhermanita reveló que le habían prometido formar parte del debate pero, finalmente, la habrían bajado a último momento.

“Me llenaron de ilusiones porque me dijeron que iba a quedar, que iba a trabajar acá con Nacho, que me iba a ir bien, que les gustaba mi perfil... Me pusieron mucho mimo, mucho amor... Yo volvía a casa y contaba”, reveló en La Vizcachera.

Denisse aseguró que la bajaron a último momento de los debates de Gran Hermano 2024.

“Yo iba pero, de repente, dos semanas antes de que empezara el programa, vi que ya habían pasado la grilla de que iba a ir otro tipo de gente. Entonces, yo pregunté si tenían noticias, para saber por mis marcas y presencias, ahí me dicen que quisieron probar cosas distintas como influencers o periodistas, no tantos exparticipantes. Sin embargo, están Sabri y Coti...”, se lamentó.

LA ANGUSTIA DE DENISSE GONZÁLEZ

Denisse González reveló que la angustió mucho que la bajaran a último momento de los debates de Gran Hermano 2024.

“Me angustié un poquito, no pretendo nada ni quiero que me den nada, pero es muy feo que te digan que sí y, dos semanas antes, no... Fui todos los días aunque no me pagaran... Demostré que me interesaba estar ahí y bueno”, cerró, triste.