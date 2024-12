Esta noche, desde las 21.45, dio inicio a una nueva edición del reality Gran Hermano y Santiago del Moro presentó a los nuevos participantes y contó cómo son las innovaciones que presentará el juego este año.

En la gala debut del reality Santiago del Moro dio inicio con una espectacular presentación, con Roberto Funes Ugarte transmitiendo desde la entrada a la casa más famosa donde recibía a los participantes que iban llegando desde el estudio central.

QUIÉNES SON LOS NUEVOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO

Keila Sosa

Es de Tigre y contó que quiere ser famosa desde que tenía tres años. Tras aclarar que se hizo las lolas pero que siente que “ya se le están cayendo”, la flamante participante contó que tiene un “problemita” consistente en hablar antes de pensar.

Claudio De Lorenzo

Tiene 41 años y dijo ser terraplanista, aunque aseguró que tiene un plan de juego consistente en detectar debilidades en sus compañeros.

Lourdes Ciccarone

Es marplatense y viene a conquistar Buenos Aires porque “Dios atiende” en esta ciudad. Dijo tener novio pero no le ve mucho futuro porque al entrar a la casa está dispuesta a todo. Además dijo que su estrategia es hacerse “la rubia bol…” y luego arremeter con todo.

Luca Mateo Figurelli

Es de Berazategui y su sueño es ser jugador de fútbol. Se define como “chamuyero”, pero tímido, aunque esa combinación le permite “entrar en confianza y meter palos para todos lados”.

Sandra Priore

Es de La Plata y aclaró que “no entra a la casa para levantarse a alguien”. No soporta el bullying, y quiere “despertar mentes”. Asegura que le encanta navegar y pescar, porque es su forma de vivir la libertad.

Carlos Tocco

Es de Ituzaingo y dice que “se crió en la calle”. Fue jugador y técnico de fútbol reveló que mantuvo una doble vida por 25 años. Se define como “tranquilo” pero cuando lo provocan “te va al hueso”. No quiso revelar su estrategia, pero aseguró que no será un “viejo bol…” y que esta temporada será “la mejor de todas”.

Candela Campos

Es de La Matanza y estudia para ser personal trainer. Le gusta el chusmerío y siente que eso es lo que la va a beneficiar en su juego, que es observar y hacer la suya. Salió con “un señor más grande” y cree que seguro encontrará a “alguien” adentro de la casa.

Sebastián Bello

El participante que llegó de Mendoza a la casa contó que presenta un problema de hipoacusia y que le operaron las amígdalas y promete “darlo todo”.

Martina Medina

Es modelo y contadora y viene de La Plata. Asegura que suele “levantar mucho la voz”, que no sabe cocinar y que no cree que pueda limpiar la casa. No quiere que crean “que es una tonta”.

Giuliano Vaschetto

Es de Venado Tuerto, tiene un hijo de 7 años al que define como “su motor”, y asegura que es “el mejor vendedor”, capaz de hacerle creer cualquier cosa a los demás “hermanitos”.

Petrona Fabiana Jeres

Viene de Tucumán, donde dejó a su esposo Jorge, a su hija de 30 años y a sus 3 nietos. Le gusta la repostería, la cocina, y contó que también se dedica a la depilación, aunque no aclaró con qué material. Dijo ver el programa “desde su adolescencia” y contó que “es sonámbula”.

Santiago Algorta

Es de Montevideo y contó que “sufre bullying por fachero”. Le gusta gustar y asegura que en este momento tiene claro cómo es y que “no va a pasar desapercibido” y que “si entra alguien más fachero que él, va a ser un problema”.

Chiara Macuso

Vive en un barrio privado, es modelo, promotora y actriz; y reveló que es la hija de Alejandro Mancuso, es Boca Juniors y Selección Argentina. Se definió como “líder” y “fogosa”.

Ulises Apóstol

Viende Córdoba, es licenciado en Ciencias Políticas y asesor de un funcionario público. Escucha cuarteto y considera que la noche cordobesa es la mejor de todo el país. Dijo que lo único que le interesa de Gran Hermano es la pileta para tener un verano más fresco que en su provincia.

Delfina De Lellis

Viene de Tres de febrero y está dispuesta a demostrar que las modelos “son más que una cara bonita”. Reconoce que le gusta pelear y que se enoja muy fácil, pero también que es muy competitiva.

Luciana Martínez

Si bien se presentó como Jorge Barrionuevo, contó que por la noche es Luciana Martínez, empleada administrativa. Llegó a Buenos Aires para hacer el cásting exclusivamente y reveló que tiene siete hermanos, dos de ellos encarcelados que le enseñaron “lo que no está bien”. Tiene un perro llamado Teodoro, le gustan mucho los hombres aunque siempre tuvo parejas a distancia y da clases de baile.

Juan Pablo de Vigili

Es arquitecto y viene de Corrientes. Se definió como “muy competitivo” y cree que eso le puede traer complicaciones. Siempre quiso ser actor y ve Gran Hermano como una posibilidad de corregir sus elecciones de vida.

Andrea Lázaro

Es profesora en un gimnasio y vive en San Cristóbal. Cree que es difícil vincularse con los hombres porque “el mercado está difícil”. Es divorciada desde hace 18 años y no convive con nadie salvo con su hijo.

Brian Ezequiel Alberto

Es vendedor ambulante en la línea San Martín, principalmente de golosinas. Dice que no tiene vergüenza, y que es muy “jodón” y se considera “innovador” para el programa.

Jennifer Lauría

Vive en Canning y trabaja como administrativa en el Gremio de Camioneros que dirigen Hugo y Pablo Moyano desde hace décadas. Dice que sus jefes son “buena onda”, que parece chiflada pero que es divertida y que le gusta “salir a tomar algo todos los días”. Contó además que suele llamar la atención allí donde va porque “grita” aunque confía en ser “querible” en la casa.

Renato Rossini

Viene de Lima (Perú), es hijo de un famoso actor de ese país, y llegó a Buenos Aires para competir en Gran Hermano. Es influencer aunque su mamá le pedía que estudie una carrera, pero él prefiere entrenar y conoce la disciplina del gimnasio que lo ha convertido en un ser “interesante”, según él se define. Participó en otros realities en su país.

Sofía Buscio

Vive en Villa Urquiza y le dicen “Sopa”. Le gusta manejar autos y motos, y hacerse tatuajes. Dice tener muchos proyectos, poder leer a las personas y que eso le va a servir para planear “estrategias”.

Luz Tito

Viene de Jujuy, donde trabaja como boletera en la terminal de ómnibus. Viajó por Europa y tiene una relación a distancia con un español. Es muy competitiva y “lo va a dar todo”.

Ezequiel Ois

Es de Ramos Mejía y le encanta el rock de los ´90, década de la que tomó el look “Bon Jovi”. Dice que le gusta ser rebelde e innovar con su aspecto, y cree que va a generar algo “deslumbrante” en la casa.

