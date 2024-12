Kennys Palacios no sólo es el estilista de Wanda Nara. También es su gran amigo, su confidente, su hermano “mellizo”, tal como él mismo se definió. Además de acompañarla en sus vaivenes afectivos, en sus peores momentos de salud, y también en sus logros personales y profesionales, Kennys Palacios estuvo presente días atrás cuando Wanda fue a retirar sus pertenencias de la casa de Santa Bárbara, donde estaba residiendo Mauro Icardi que recién había llegado a Argentina.

Durante la presentación de Gran Hermano 2024, ciclo del que participará como streamer, Kennys Palacios habló en exclusiva con Ciudad. Entre otras cuestiones, contó lo que realmente pasó ese día entre Wanda y Mauro, confesó cómo la ve a ella de novia con L-Gante y reveló si su hermana Zaira se opuso a esta relación con el cantante de Cumbia 420.

Wanda Nara y Kennys Palacios. (Foto: Instagram / wandanara, kennyspalacios)

- Vos estuviste en Santa Bárbara la semana pasada, cuando Wanda y Mauro se cruzaron en la casa que anteriormente compartían. ¿Qué nos podés decir de ese ida y vuelta, de ese cruce de Instagram? Ellos estaban de manera amena compartiendo...

- Lo que se vio. No tengo que decir nada.

- ¿Cómo la ves vos a ella ahora? La otra vuelta la vimos que se fue de una gala media triste.

- Bien, bien. Bueno, surgió una operación de último momento en su familia, pero está bien. La va llevando bien.

- Vos sos casi como un hermano de Wanda Nara.

- ¡Soy como la melliza!

“La única que sabe su verdad es Zaira”. “La única que sabe su verdad es Zaira”.

- ¡El “Zairo”!

- Nos conocemos con Zai y con Wanda hace muchos años. Son casi 15 años de conocernos y de compartir laburos, salidas, viajes y todo. Es como una familia, sí.

- Trascendió que Zaira no estaba muy de acuerdo con la relación de su hermana con L-Gante.

- No sé. La única que sabe su verdad es Zaira. Los demás son de palo. No creo que Zaira haya opinado nada.

- ¿Y vos qué opinás de la relación con L-Gante?

- Mientras que ella sea feliz y esté bien, todo bien.

“Mientras que ella sea feliz y esté bien con L-Gante, todo bien”. “Mientras que ella sea feliz y esté bien con L-Gante, todo bien”.

- ¿Ves que va a prosperar esa relación?

- Nunca se sabe. Yo cuando me puse en pareja, no sabía si prosperaba o no. El tiempo lo dice.

- Viste que hay relaciones que uno no apuesta ni un peso y capaz después termina siendo un éxito...

- Sí, pasa, pasa... Pasa que capaz dicen “no, no le damos ni dos días ni tres días”, y terminan casados con 10 hijos y 20 años de relación. Nunca se sabe.

- ¿La salud de Wanda cómo está?

- Está bien. Por suerte, está bien.