Tras su escandalosa entrevista con Susana Giménez, Wanda Nara no tiene respiro. Las repercusiones de sus declaraciones sobre su relación con Mauro Icardi con la diva de los teléfonos causaron furor y todo tipo de reacciones.

Ahora, luego de que se conociera que China Suárez le iniciaría acciones legales a la empresaria, la mamá de Francesca, Isabella, Benedicto, Valentino y Constantino arremetió nuevamente contra la actriz al ventilar sus chats privados de hace varios años.

En las conversaciones se pueden ver intercambios sobre sus vidas familiares, fotos de sus hijos y hasta varias referencias a lo ocurrido con Pampita en 2015, cuando la modelo encontró a la actriz en un motorhome desnuda con su pareja de aquel entonces, Benjamín Vicuña.

LOS CHATS PRIVADOS DE WANDA NARA Y CHINA SUÁREZ EN LOS QUE FULMINA A PAMPITA: “ME AHORCÓ”

“Jamás la voy a perdonar, hasta que no diga públicamente que mintió”, es una de las filosas frases sobre las que China Suárez hace referencia a Pampita en confidencia con Wanda Nara, según los chats publicados por la empresaria en sus stories de Instagram.

En otras partes de las conversaciones, se puede leer que la actriz incluso asegura que el hijo mayor de Benjamín Vicuña y Pampita quería vivir con ella y el actor. “Que venga y se deprima solita en un hotel”, lanzó.

Más abajo en su chat, China describe una tensa situación con Pampita: “A mí me ahorcó. Me quería matar. Y no dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos. Aunque después cuando él se dio cuenta de lo mala que era nos arrepentimos”.

“A mí me da igual que la gente me quiera. No hago nada para aparentar”, sostuvo la actriz.