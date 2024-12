Wanda Nara se sentó en el living de Susana Giménez y admitió que es verdad que se cruzó muy fuerte con China Suárez en Gardiner, la noche en la que fue a comer con L-Gante al mismo restaurante en el que la actriz estaba cenando con amigas y también Mauro Icardi con los suyos, aunque en mesas separadas.

La conductora le reveló a la diva que se acercó a la mesa de China con intención de limar asperezas, ya que quedó todo mal desde su supuesto affaire con Icardi, pero que terminaron a los gritos porque ella se habría puesto nerviosa al notar que todos las estaban filmando.

Wanda relató su explosivo cruce con China.

“La fui a saludar, no filmándola como dijeron, Elián la saluda porque trabajaron juntos, hicieron un video que en su momento sentí como una provocación. Cuando la fui a saludar lo primero que le dije es que yo estoy bien, ella está bien y ya está, que bajáramos un cambio. Ella me dice que sí, que somos gente grande y que no le interesa Mauro, que ya fue y no tiene nada con él”, contó Wanda.

ASÍ SE DESVIRTUÓ LA CHARLA ENTRE WANDA NARA Y CHINA SUÁREZ

Wanda Nara reveló que su charla con China Suárez se desvirtuó cuando ella se puso muy nerviosa porque las estaban filmando.

“Ella me dijo que somos gente grande, que a ella no le interesa Mauro, que ya fue y que no tiene nada con él. Yo le dije que bueno y le pedí que con Elián tampoco... Por las dudas”, contó Wanda. “Ella se enojó porque todo el restaurante estaba filmando, pero era obvio”, siguió, contundente.

“Si vos estás acá, mostrándote a una mesa de la persona a la que le causaste tanto daño, me tenés del otro lado... Yo hace tres años que si llego a un lugar y la veo me voy, no por mí, porque tengo un grupo de 10 amigos que si la ven, lo que le hizo Pampita es poco, la matan...”.

Wanda admitió que sus amigas le dijeron a China "las peores cosas".

“En un momento, pensé que era personal, pero se lo hizo a tantas mujeres que ya no me lo tomo así, no me lo hizo a mí sola... Ella dice que no quiere escándalos y mostrarse, pero entonces que no venga acá, que no coma papas fritas con la boca abierta provocando a la mesa de allá...”, contó, contundente.

Además, aclaró que ellas no se insultaron, pero sí sus amigas le dijeron las peores cosas “desde zorra hasta roba maridos”, sentenció Wanda.