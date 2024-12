Wanda Nara cumplió con su palabra y se sentó en el living de Susana Giménez para charlar no solo de su explosiva separación de Mauro Icardi y su apasionado romance con L-Gante, sino también sobre su cruce con China Suárez.

La conductora admitió que su pelea con China, quien en el pasado habría vivido un affaire con Mauro, en Gardiner fue cierta. Esa noche, ella fue a comer con L-Gante y amigos al mismo restaurante donde China y Mauro, por separado, estaban cenando con sus grupos de pares.

Wanda siente que China la provoca.

“Ella me dijo que somos gente grande, que a ella no le interesa Mauro, que ya fue y que no tiene nada con él. Yo le dije que bueno y le pedí que con Elián tampoco... Por las dudas”, contó Wanda. “Ella se enojó porque todo el restaurante estaba filmando, pero era obvio”, siguió, contundente.

WANDA NARA LE PIDIÓ A CHINA SUÁREZ QUE SE RELAJARA

Wanda Nara contó que China Suárez empezó a gritar porque las estaban filmando y ella le pidió que por favor se relajara.

“Si vos estás acá, mostrándote a una mesa de la persona a la que le causaste tanto daño, me tenés del otro lado... Yo hace tres años que si llego a un lugar y la veo me voy, no por mí, porque tengo un grupo de 10 amigos que si la ven, lo que le hizo Pampita es poco, la matan...”.

“En un momento, pensé que era personal, pero se lo hizo a tantas mujeres que ya no me lo tomó así, no me lo hizo a mí sola... Ella dice que no quiere escándalos y mostrarse, pero entonces que no venga acá, que no coma papas fritas con la boca abierta provocando a la mesa de allá...”, cerró, muy picante, blanqueando sus supuestas provocaciones.