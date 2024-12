Yanina Latorre fue quien reveló que el romance de Wanda Nara y L-Gante comenzó hace tres años, y contó que fue ella misma la que se lo confesó cuando le pasaba información para que ella cuente en LAM sobre el affaire de Mauro Icardi con la China Suárez.

Sin embargo, no fue ese el dato que más llamó la atención de todo lo que la mediática conductora de Bake Off famosos le contó a la panelista, sino que también le explicó en detalle por qué se enamoró perdidamente del cantante de RKT.

Tras asegurar que “esta gente tiene mucha adicción por la cámara”, en referencia a Wanda, L-Gante, Icardi y la China, Yanina especuló que el romance de la mediática y el cantante no tendría un buen final. “Él es un niño, y no tiene nada en común un chico de 24 años y una chica de casi 40 con cinco pibes”, dijo en el debut de Se terminó la joda (Splendid).

L-Gante y Wanda Nara, muy enamorados

Leé más:

Wanda Nara desalojó a Mauro Icardi de la casa de Santa Bárbara: “Ella denunció que tenía armas”

SE SUPO QUÉ DETALLE FUE LO QUE ENAMORÓ A WANDA NARA DE L-GANTE

“Todo es muy tóxico, viste que se pusieron a decir que hace tres años que están juntos”, dijo Latorre, antes de apuntar contra Wanda. “Ella es una chica grande, que tiene un hijo casi adolescente de 16 años que lo van a recontra cargar en el colegio y en fútbol. Juega en River Plate, ¿viste?”, les contó a La Criti, Fede Flowers y Vero Morilla.

“Eso no es amor es calentura. L-Gante está muerto con Wanda porque se debe haber ‘cascado’ con ella desde que tiene uso de razón y logró que esta piba que es un icono, diosa, bomba sexual, le dé bola; pero me mato si mi hijo me trae una Wanda”, aseguró.

Sin embargo, Yanina alcanzó el punto álgido de sus declaraciones cuando le recordaron que “L-Gante dejó la marihuana se arregló los dientes”. “Yo me acuerdo que cuando hablé con Wanda, que ella lo niega, me dijo, cuando yo le pregunté qué vio hace tres años, y voy a ser ordinaria, me dijo ‘nadie me garch… como él’”, cerró Latorre.

Wanda Nara y L-Gante.

Leé más:

Wanda Nara se mostró en una sesión de fotos de alto voltaje: sin corpiño y con transparencias

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.