Lejos de pasar por alto las fuertes declaraciones que Wanda Nara dio en el living de Susana Giménez, Eugenia “la China” Suárez tomó una drástica decisión luego de que la empresaria hablara en detalle de la relación que habría tenido su ex (en el pasado y en la actualidad), Mauro Icardi, con ella.

“Se va agregando gente a esta novela turca. La China Suárez le inicia acciones legales a Wanda Nara por sus declaraciones en el programa de Susana Giménez”, comenzó diciendo Marcela Tauro en Intrusos.

“Es porque no son reales ni los chats que mostró, ni las cosas que dijo”, agregó la panelista del programa que conduce Flor de la Ve por América. Y cerró: “Lo que yo sé es de la China contra Wanda, no me dicen nada de Susana Giménez”.

Wanda Nara rompió el silencio en el programa de Susana Giménez. (Foto: X/Susanagimenez)

SE CONOCIÓ CÓMO ES LA NUEVA DENUNCIA DE WANDA NARA A MAURO ICARDI

Luego de la fuerte y extensa nota que Wanda Nara le dio a Susana Giménez donde habló –entre otras cosas- de su escandalosa separación de Mauro Icardi, Estefi Berardi dio más detalles de la denuncia que radicó la empresaria en la Justicia contra su ex.

“Me mostró Wanda conversaciones que no las vamos a mostrar. ¿Por qué Wanda lo denuncia por violencia a Mauro Icardi? Porque él le manda unos mensajes que, la verdad, dan un poquito de miedo las cosas que él le dice”, comenzó diciendo la panelista de Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri por eltrece.

“Y en esas conversaciones, Mauro le habla muy mal de la China Suárez. Y acá la defiendo a ella como mujer porque la ponen siempre en el medio cuando no tiene nada que ver. Mauro, en esas conversaciones le dice, ‘¿cómo le voy a dar bola a esa que la tuve regalada y no le di ni la hora?’. Horrible”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

Y siguió: “Eso está escrito. Wanda también tiene otro tipo de mensajes que son los mensajes que a ella le dan miedo y por eso, el juez pone una restricción. Y en esas conversaciones, Mauro todo el tiempo la pone a la China en el medio como diciendo, ‘yo sí quiero, me subo a un auto con ella y me la chapo adelante de todos para que se filtre en el video. ¿A vos te gusta eso?’. Porque él todo el tiempo lo que quiere es que Wanda se aburra de L-Gante y vuelva con él”.

“Hay otros momentos donde Mauro le dice, ‘corramos a los abogados del medio que ellos no dejan que nos arreglemos, volvamos. Es como una psicopateada todo el tiempo diciéndole cosas como para molestarla, para que ella se sienta presionada. Y todo el tiempo con la China Suárez en el medio”, añadió.

Y cerró, contundente: “También Mauro le dice ‘yo, si quiero yo hago un par de cenitas en Gardiner, le doy unos besos en el auto, adelante de las cámaras y después chau’. En otro momento, le dice ‘yo, regalado nunca’, y la insulta a Wanda”.