Finalmente, Wanda Nara cumplió su promesa, se sentó del living de Susana Giménez y habló de todo, desde su explosiva separación de Mauro Icardi hasta su actual noviazgo con L-Gante y su escándalo con China Suárez.

En este contexto, trascendió que Wanda habría cobrado una altísima suma de dinero a cambio de su explosiva entrevista con la diva de los teléfonos. Al igual que Pampita, que asistió hace pocos días al programa para hablar de su separación de Roberto García Moritán.

Wanda en lo de Susana.

Contundente, Wanda admitió que es verdad que cobró a cambio del ida y vuelta con la diva de los teléfonos. Sin embargo, aclaró que destinó ese enorme monto a ayudar a quienes más lo necesitan.

QUÉ HIZO WANDA NARA CON EL DINERO QUE LE PAGÓ TELEFE POR SU ENTREVISTA CON SUSANA GIMÉNEZ

Wanda Nara aclaró en Instagram a dónde destinó la plata que cobró a cambio de su fuerte ida y vuelta con Susana Giménez.

“El dinero que me pagó hoy Telefe lo voy a donar al Hospital San Isidro, que cuidó tantas veces a mi abuela que ya no vive cuando yo no tenía posibilidades. El director es Miguel Ángel Pereira. Gracias a todos por sus mensajes, buenas noches”, sentenció junto al emoji de corazón rojo.