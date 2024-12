En medio de la extensa y profunda nota que Wanda Nara le dio a Susana Giménez, en la que –entre otras cosas- confirmó que Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez estuvieron juntos en los últimos días, la conductora fue al hueso con su comentario.

Todo comenzó cuando la entrevistada habló de la operación a la que se someterá el futbolista y pare de sus hijas Francesca e Isabella en la Argentina en las próximas horas: “Hoy le pedí a mi mamá (Nora Colosimo) temprano que le mande un mensaje (a Mauro) y que le diga que, como mañana se opera, si él necesita y está solo, que está mi mamá y están mis hijas”, expresó.

Fue entonces que Susana la interrumpió e hizo referencia a Eugenia: “Debe estar con... ¿o no? No sé, por ahí lo acompaña la... no la quiero nombrar. Pero lo debe estar acompañando, si fue cuando tenía que hacer la pericia, más va a ir a un sanatorio. Digo, qué sé yo, no sé”.

Tras escucharla, Wanda atinó a morderse los labios y sonreír algo incómoda, pero mantuvo su postura: “Él iba escondido en el auto ese día de la pericia. Creo que él fue la casa de otra abogada y de ahí se trasladó, pero iba manejando ella (la China)”, lanzó.

“Eso para mí, como mujer, también fue muy fuerte porque esa persona fue la que desencadenó todas unas situaciones muy terribles que nunca salieron a la luz”, añadió. Y cerró, a corazón abierto: “Yo, todos los chats que encontré, todo lo que vi, todo lo que tengo guardado, nunca lo publiqué ni lo voy a hacer porque las dos somos madres. Y porque la intimidad de una mujer hay que guardarla”.

WANDA NARA EXPUSO SUS CHATS CON MAURO ICARDI SOBRE LA CHINA SUÁREZ

Wanda Nara visitó por segunda vez a Susana Giménez en un mes, tras que estallara un escándalo de proporciones bíblicas que se coronó con una reunión inesperada en un restaurante entre ella, L-Gante, Mauro Icardi y la China Suárez.

En su visita al living de la diva de los teléfonos, la mediática confesó que no fue sincera la última vez, algo que había advertido Yanina Latorre la semana pasada, y como muestra de su “renovada sinceridad” le mostró a la conductora los chats entre Mauro Icardi y la China.

En medio de la entrevista, Wanda se puso reflexiva y reconoció que, pese a que es millonaria, “la salud y el tiempo no se compran”, y contó que le iba a mostrar a Susana “algunas cosas”, acercándole su celular.

QUÉ DICEN LOS CHATS QUE WANDA NARA LE MOSTRÓ A SUSANA GIMÉNEZ SOBRE MAURO ICARDI Y CHINA SUÁREZ

“Ahora en junio voy a ir a Argentina así hago un par de escenitas en Gardiner. Y unos besos en el auto delante de las cámaras, y después chau. Pero es mi amiga, ¿eh? Le voy a poner ‘gracias, amiga’, en Instagram”, leyó Susana, sobre un mensaje que Icardi le envió a Wanda, según ella a modo de “chantaje” para que no se asiente a trabajar en Argentina.

“Pero son pavadas... En las separaciones no te separás bien...”, atinó a decir Susana, pero Wanda la interrumpió. Por lo general pensá que... No, esto no fue la separación. Estos fueron amenazas constantes durante todo este tiempo que era ‘si vos aceptás hacer Masterchef, yo me voy a mostrar en tal restaurante con ella’, ‘Si vos aceptás esta publicidad, yo me voy a ir para allá’... Entonces no podés vivir así todo el tiempo”, se quejó Wanda.

“Por eso te digo, no podés darle pelota”, dijo Susana, antes de leer: “Bueno. La China, quedate tranquila que la tuve regalada y no le di bola. Imaginate si la voy a volver a buscar. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Yo regalado nada”, leyó Susana antes de que la mediática le quitara el teléfono.