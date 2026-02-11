A tres semanas de que se confirmara la separación de Facundo Arana y María Susini, luego de 18 años de relación y tres hijos en común, India, Yaco y Moro, la modelo volvió a quedar en el centro de la escena por un gesto que no pasó inadvertido.

Según reveló Martín Salwe en Sálvese Quien Pueda (SQP), Susini decidió retocar un tatuaje muy significativo: las iniciales de sus hijos y la de Facundo.

“Se repasó el tatuaje de las iniciales de sus hijos y de Facundo”, contó el panelista, lo que abrió el debate en el estudio.

Foto de Instagram

MARÍA SUSINI SORPRENDIÓ AL REPASARSE LA INICIAL DE FACUNDO ARANA

El detalle que más llamó la atención fue que María habría reforzado especialmente la letra “F” en su nuca, pese a que la pareja ya está oficialmente separada.

El gesto generó todo tipo de interpretaciones: desde quienes lo leen como una señal de respeto por la historia compartida con el padre de sus hijos, hasta quienes se preguntan si se aproxima una reconciliación.