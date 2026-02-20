Facundo Arana enfrentó las cámaras de Intrusos y no esquivó ninguna pregunta sobre su presente sentimental, su familia y los rumores que lo vinculan con Gabriela Sari. El actor, que atraviesa un momento de cambios personales, fue directo y dejó en claro cómo vive esta etapa.

Consultado sobre su estado anímico tras la separación de María Susini, Arana fue contundente: "Estoy bien, estoy de pie, estoy laburando, estoy haciendo esta obra, el arte realmente te salva. Lo que son las especulaciones yo ya no me puedo meter, no me engancho con eso porque está mi familia de por medio".

Facundo Arana habló de los rumores con Gabriela Sari y de su relación con María Susini (Foto: captura de América).

Sobre las versiones que lo relacionan sentimentalmente con Gabriela Sari, Arana se lo tomó con humor: “No me molesta, sí me da gracia. Hablamos con ella, hablé con el Rulo, pero contra esas cosas… somos familia, somos como hermanos, más que reírnos de eso…”.

QUÉ DIJO FACUNDO ARANA SOBRE UNA POSIBLE RECONCILIACIÓN CON MARÍA SUSINI

Ante la pregunta sobre una posible reconciliación con María Susini, Facundo Arana fue tajante en el ida y vuelta con el programa de América: “Pienso que es una historia muy íntima y que ya te contesté un montón”.

Respecto a cómo está su vínculo con la madre de sus hijos, el actor dijo: “Cómo no voy a tener un vínculo... es mi familia. Cuando me preguntaron por María en otra nota les dije que es el ser humano más excepcional que yo conozco y la madre más excepcional que yo he visto con hijos míos o de cualquiera”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.