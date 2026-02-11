En una charla íntima con Moria Casán, Gabriela Sari abordó de lleno los rumores que la vinculan sentimentalmente con Facundo Arana. “¿Que pasa con Arana, que tienen esta amistad de años, se están ayudando en este momento que están los dos separados, se están quitando el rencor?" , lanzó sin filtros la conductora.

La respuesta de la actriz, que no pudo contener la risa, fue contundente y sin vueltas: “La realidad es que con Facu somos amigos, nos llevamos bien, compartimos”. Y explicó el origen de la polémica: “Lo que sucedió es que subimos una foto, porque estábamos en el mismo balneario, de hecho, él estaba en el bar, yo estaba en la carpa”.

Facundo Arana y la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman (Foto: Instagram/@gabrielasari).

Entre risas, Gabriela continuó: “Te juro, fue algo tan natural. Estamos en el bar tomando algo, Dona se pidió un helado, él también, pintó fotos, y después fue un día compartido de familia y amigos. Subí un carrusel como subo siempre, y él compartió la foto también".

LA POSTURA DE GABRIELA SARI SOBRE LOS RUMORES CON FACUNDO ARANA: “NO ESTOY EN ESA DE PENSAR QUÉ VAN A DECIR”

Gabriela Sari dejó en claro en La Mañana con Moria que no se preocupa por las especulaciones. “No lo pienso tanto, ‘Uy, qué van a pensar ahora que subí la foto’. Porque siempre lo hago. No me preocupo, porque si tengo que estar pensando realmente... no, no estoy en esa”, afirmó con seguridad.

Moria, siempre directa, le advirtió sobre su exposición y las especulaciones: “Es que sabes que pasa, estás sola, sos una mujer bella y los tipos te olfatean. Se dice también que tenías algo con un polista, y ahora aparece Arana. Todo el que se te acerque, aunque sea para una fotito o algo, es como que la gente viene“.

