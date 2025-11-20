Facundo Pieres volvió a estar en el centro de la escena por los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Gabriela Sari.

El polista, ex de Zaira Nara, decidió hablar sin vueltas y aclaró cómo es su presente amoroso, además de referirse a su relación con la modelo y a las versiones que lo relacionan con otras figuras del espectáculo.

En diálogo con Puro Show, Pieres se mostró relajado y aseguró que no le afecta la exposición mediática: “No, no, tampoco estaba en ningún lado, la verdad que no extraño, tampoco me hacía mal porque no era una cosa que me volvían loco, ni yo no estaba en las tapas de ningún lado, creo que mantenía mi perfil y tranquilo”.

El deportista reconoció que cada tanto aparecen rumores sobre su vida privada, pero dejó en claro que hoy está enfocado en lo que realmente le importa: “Bueno, mucho no puedo hacer, qué sé yo, la verdad que tratando de disfrutar un poco mi familia, mi deporte que es lo que amo, metiéndole a full con eso”.

Consultado directamente sobre su supuesto romance con la ex de Rulo, Pieres fue tajante: “No, nos conocemos bien porque tenemos muchos amigos en común pero solo eso, también se dijeron algunas otras cosas también, pero nada, realmente estoy solo, tranquilo, pasándola bien como te dije, disfrutando de las cosas que hoy son importantes para mí, que son la familia y sobre todo también el deporte”.

Por último, Facundo aclaró por otras versiones que lo vincularon con figuras como Sabrina Rojas y fue contundente: “No, no, tampoco, nada, es la verdad!.

CÓMO ES HOY LA RELACIÓN DE FACUNDO PIERES CON ZAIRA NARA

El polista también habló sobre su vínculo actual con Zaira Nara, con quien compartió varios años de pareja: “Está todo bien, no hay relación, estamos cada uno por su lado, pero bien. Terminamos bien pero no hay relación porque obviamente ya está, se terminó”.

Sobre el tiempo compartido con la modelo, Pieres fue sincero: “Fueron años lindos, nos queremos mucho, yo la quiero un montón, a su familia también, sé que ella tiene mucho cariño también con mi familia, pero bueno, también en algún momento hay que parar un poco el diálogo, la charla y todo porque si no, no se termina”.

