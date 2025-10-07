A dos semanas de que explotara en los medios el rumor de que Sabrina Rojas habría estado a los besos con Facundo Pieres en Tequila, la conductora de Pasó en América aclaró los tantos.
El contexto fue una entrevista con Gabriela Sari, quien recientemente también fue vinculada al polista.
Indagando sobre esta última versión, Sabrina aprovechó para dejar en claro que no tuvo ningún romance con Pieres, ex de Zaira Nara y Paula Chaves.
QUÉ DIJO SABRINA ROJAS DEL RUMOR DE AFFAIRE CON FACUNDO PIERES
“En SPQ Yanina Latorre dijo que Gabriela Sari está saliendo con Facundo Pieres, ex de Paula Chaves y ex de Zaira Nara. A mí me gusta la pareja. ¿Es verdad que están saliendo hace tres semanas?”, le dijo Rojas a Sari en su programa de TV.
Y la actriz, expareja de Darian “Rulo” Shijman, contestó: Dijeron que salíamos de una fiesta. Tenemos amigos en común, especialmente, a una amiga. Y vamos al mismo lugar, Tequila, y nos encontramos ahí, pero no hay nada... Tenemos gente común y tenemos buena onda".
En ese ida y vuelta fue que Sabrina explicitó que no estuvo a los besos con Pieres: “Yo quiero aclarar que no estuve con él, sí lo saludé”.
