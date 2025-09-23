La libertad con la que Sabrina Rojas vive su vida de soltera es absoluta, y el fin de semana habría estado a los besos con el ex de Zaira Nara.

“El sábado a la noche en Tequila estaban muy acaramelados Sabrina y Facundo Pieres”, contó Estefanía Berardi.

Luego, la panelista de Los Profesionales de Siempre acotó: “Se recontra confirma que la relación con Zaira quedó en el olvido totalmente, porque él estuvo expuesto en un boliche con Sabrina”.

Foto: Movilpress

Como si fuera poco, una notera del programa de Florencia de la Ve encontró a Zaira Nara y le contó que a Facundo Pieres “se lo vio a los besos en un boliche muy importante de Costanera con Sabrina Rojas”.

Sabrina Rojas (Foto: Movilpress)

La reacción de Zaira Nara

Con gestos de superada, Zaira reaccionó: “Puede ser. No tengo ni idea. No voy yo blanquear cosas que no me corresponden”.

Acto seguido enfatizó ¿todavía enganchada?: “Tengo muy buena relación con él. La verdad que lo quiero mucho. También quiero mucho a toda su familia. Así que me encantaría que sea feliz”.

“Estoy sola, en un momento de mucha libertad, de mucha introspección también. Disfrutando un momento de mi vida que anhelé mucho tiempo. Como que tenía ganas de alguna vez en mi vida estar sola, soltera, por decirlo de alguna forma”, concluyó Zaira Nara tras enterarse del romance de Sabrina Rojas y Facundo Pieres.