Un simple “bombón” bastó para encender todas las alarmas. La separación entre Facundo Arana y María Susini después de 19 años juntos parecía transcurrir en paz, hasta que el nombre de Gabriela Sari comenzó a resonar con fuerza.

Ahora, Juan Etchegoyen reveló en “Mitre Live” que Susini tiene “serias dudas” sobre la verdadera naturaleza de la relación entre el actor y su colega.

“Escuché de todo con respecto a la ruptura pero nadie según mi información dijo lo que realmente sucedió acá”, disparó Etchegoyen. El periodista confirmó que fue María Susini quien tomó la decisión de terminar la relación, desmintiendo versiones que circulaban en los medios.

Aunque reconoció que existía desgaste y diferencias irreconciliables, el conductor fue claro: eso no fue el detonante. “Acá hay algo íntimo que ninguno de los dos pudo superar”, reveló, aunque prefirió no profundizar por respeto a la privacidad de la ex pareja.

GABRIELA SARI Y EL PIROPO QUE GENERÓ SOSPECHAS

La clave de las dudas de Susini está en las recientes declaraciones de Gabriela Sari, quien no tuvo problema en definir a Facundo Arana como “bombón” en plena tormenta mediática por su separación.

“A mí me dicen que María Susini tiene serias dudas de la relación de Facundo con Gabriela Sari”, afirmó Etchegoyen sin filtro. El periodista planteó dos escenarios posibles: “No sé si habrá visto algo en el pasado entre ellos o será por las declaraciones de Gabriela en estos días”.

Y agregó contundente: “Es por lo menos extraño que Gabriela defina como bombón a Arana en este contexto”. El timing del halago no pasó desapercibido y alimentó las teorías de un posible romance paralelo o anterior a la ruptura oficial.

Gabriela Sari abrazada a Facundo Arana.

Tanto Arana como Susini han intentado mostrar públicamente una separación civilizada, cargada de respeto mutuo y buenos términos. Pero Etchegoyen no compra ese discurso.

“Nadie se separa en una armonía y paz como ellos venden”, sentenció el conductor. Y remató: “Nadie termina una relación de 20 años en un contexto de amor y armonía desenfrenada”. El mensaje es claro: hay mucho más dolor y conflicto del que se muestra en las declaraciones oficiales.

La pareja tiene tres hijos en común, lo que explicaría el intento de mantener las formas públicamente, aunque detrás de escena la situación sería muy diferente.

¿RECONCILIACIÓN EN EL HORIZONTE?

Pese a las sospechas, los rumores y las tensiones, el periodista no descarta una posible vuelta atrás. “Quizás en algún momento (si es que no se reconcilian, porque yo a esta hora no lo descarto por alguna info que me va llegando) ellos lo dicen cuando se sientan preparados”, deslizó Etchegoyen.

Incluso han circulado versiones de que Arana y Susini fueron vistos juntos en la playa, lo que alimentó las especulaciones sobre una reconciliación en proceso.