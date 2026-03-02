Mientras crecen los rumores de una posible reconciliación con Facundo Arana, María Susini volvió a captar la atención en redes sociales con un insólito video que no tardó en viralizarse.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió imágenes desde un estudio de tatuajes donde decidió dar un paso más allá: no solo se hizo un nuevo diseño en su tobillo, sino que también se animó a tatuarse ella misma bajo la supervisión de un profesional.

MARÍA SUSINI SE TATUÓ ELLA MISMA EN MEDIO DE LOS RUMORES DE RECONCILIACIÓN CON FACUNDO ARANA

En el clip se la puede ver recostada en una camilla mientras el tatuador le explica cómo utilizar la máquina correctamente para respetar el dibujo que habían comenzado cerca de su pie. “Clases de tatto con el número 1”, escribió junto al video, tomándose con humor la experiencia.

Lejos de mostrarse nerviosa, Susini bromeó con la situación y lanzó: “Mirá que practico conmigo para tatuarte a vos”, mientras intentaba seguir las indicaciones técnicas para realizar el trazo de forma prolija.

Crédito: Instagram

Incluso, redobló la apuesta con otro comentario irónico dirigido a sus seguidores: “Click para sacar turno conmigo”, generando una ola de reacciones entre quienes celebraron su actitud relajada en medio de su presente personal.

El posteo llega en un contexto marcado por las versiones que hablan de un acercamiento con Arana tras su separación. De hecho, el actor no dudó en manifestar públicamente el amor que siente por la madre de sus hijos, al tiempo que enfrenta rumores que lo vinculan con Gabriela Sari, con quien mantiene una amistad desde hace años.