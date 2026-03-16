La disputa legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo esta semana en Milán, ciudad donde ambos se presentaron ante la justicia italiana en el marco de las negociaciones vinculadas a su separación y otros temas judiciales pendientes.

El periodista Juan Etchegoyen reveló detalles del detrás de escena de esa audiencia y aseguró que se vivió un momento de gran tensión cuando intervino la magistrada que lleva adelante el caso.

Según contó el conductor de Mitre Live, la jueza habría realizado un comentario directo al delantero del Galatasaray que sorprendió a los presentes.

De acuerdo con la versión difundida, la magistrada le habría dicho al futbolista: “No lo veo bien parado en esta situación, señor Icardi”, una frase que rápidamente generó repercusiones en el entorno mediático.

Foto: Instagram (@wanda_nara y @mauroicardi)

LA AUDIENCIA ENTRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI QUE GENERA POLÉMICA

Etchegoyen explicó que ese momento se habría producido durante la audiencia realizada el miércoles y remarcó que el comentario de la jueza fue interpretado como un fuerte llamado de atención al futbolista.

Para el periodista, el hecho de que la magistrada se expresara de esa manera podría reflejar una evaluación crítica sobre la postura que adoptó el jugador durante el proceso judicial.

Además, el comunicador aseguró que en los últimos días circuló mucha información confusa sobre el caso y planteó interrogantes vinculados a la situación personal y económica del delantero.

LAS PREGUNTAS QUE SURGEN ALREDEDOR DE MAURO ICARDI

Durante su programa, Etchegoyen también deslizó críticas hacia el comportamiento público del futbolista en redes sociales y sostuvo que sería importante que aclarara algunos aspectos que generan dudas.

Entre ellos mencionó las versiones sobre una presunta deuda alimentaria, así como otras cuestiones relacionadas con su entorno familiar y su presente profesional.