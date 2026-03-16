En un momento clave de su vida personal, Wanda Nara volvió a llamar la atención en las redes sociales con una publicación que no pasó inadvertida. A días de definirse su divorcio con Mauro Icardi, la empresaria compartió en sus historias de Instagram un mensaje que muchos interpretaron como una clara referencia al final de su relación.

Sin hacer declaraciones directas, Wanda eligió repostear el horóscopo semanal de Sagitario —su signo zodiacal— y el texto fue más que sugestivo para quienes siguen de cerca su historia.

El mensaje hablaba de cerrar ciclos, dejar atrás un peso enorme y dar vuelta la página después de un proceso largo: “Puedes respirar a gusto por fin. Sientes que te has quitado un GRAN peso de encima. Sientes que por fin puedes cerrar esa puerta para siempre y pasar página para no volver a esa historia nunca más”, decía el texto que compartió.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

La publicación continuaba con una reflexión que muchos vincularon con el difícil proceso judicial y mediático que atraviesa con el padre de sus hijas: “Ha sido un capítulo largo, un camino que pensabas que nunca iba a terminar, pero mírate, aquí estás”, señalaba el horóscopo.

Incluso el mensaje hablaba de una especie de revancha personal tras una etapa complicada: “Todo esfuerzo tiene su recompensa. Llevas tiempo luchando como nadie, noche y día, en silencio… y ahora tú sales ganando. El karma esta semana está de tu parte”.

Las palabras resonaron fuerte entre los seguidores de Wanda, que rápidamente asociaron el mensaje con el momento que vive en medio de las últimas instancias de su divorcio con Icardi.

“Puedes respirar a gusto por fin. Sientes que te has quitado un GRAN peso de encima. Sientes que por fin puedes cerrar esa puerta para siempre y pasar página para no volver a esa historia nunca más”.

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ELBA MARCOVECCIO APUNTÓ CONTRA ANA ROSENFELD EN PLENA BATALLA LEGAL ENTRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

En medio de la feroz disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Elba Marcovecchio sorprendió con un picante comentario sobre Ana Rosenfeld que no pasó desapercibido.

La abogada del futbolista habló en Desayuno Americano y recordó el fuerte cruce que ambas protagonizaron en un móvil televisivo. Entre ironías y chicanas, Marcovecchio dejó en claro que, aunque le tiene cariño a su colega, hay actitudes que no le cierran.

Durante la entrevista, Pamela David recordó la tensión entre las dos letradas: “Vimos un cruce muy fuerte con la doctora Rosenfeld en un móvil. Las dos con una ironía elegante”, señaló la conductora del programa de América.

Foto: Captura (América)

Fue entonces cuando Elba explicó por qué, pese a las diferencias, celebró que Rosenfeld volviera a involucrarse en la causa. Sin embargo, inmediatamente después llegó la frase que encendió la polémica: “Lo voy a decir con el cariño que le tengo. Con Ana hace muchos años que litigamos juntas y le tengo cariño, pero a veces parece una diputada. Es decir, dice una cosa y hace otra”, lanzó, filosa.

Elba Marcovecchio: Con Ana (Rosenfeld) hace muchos años que litigamos juntas y le tengo cariño, pero a veces parece una diputada. Es decir, dice una cosa y hace otra”,

“A partir de ahora, cuando la encuentre, le voy a decir ‘¿qué tal, diputada?’”, redobló la apuesta Marcovecchio, entre risas. Por último, la entrevistada dejó en claro que sus palabras no buscaban generar un enfrentamiento personal: “Lo estoy diciendo con cariño”.