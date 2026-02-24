Benjamín Vicuña y Anita Espasandín pasaron el fin de semana en Punta del Este y ella fue contundente en Instagram: "2 días que valieron por mil…“, escribió la novia del actor, acompañando el texto con una serie de imágenes en la que se la ve en bikini.

“Valieron por mil porque no me soportás????”, comentó Vicuña con humor. En una de las fotos, se lo ve a Benjamín en traje de baño, sumergido en el mar.

Foto: Instagram anita.espasandin

LAS FOTOS DEL ROMÁNTICO FIN DE SEMANA DE ANITA ESPASANDIN Y BENJAMÍN VICUÑA

Anita Espasandin y Benjamín Vicuña: fin de semana romántico en José Ignacio. Foto: Instagram anita.espasandin

