Benjamín Vicuña y Anita Espasandín pasaron el fin de semana en Punta del Este y ella fue contundente en Instagram : "2 días que valieron por mil…“, escribió la novia del actor, acompañando el texto con una serie de imágenes en la que se la ve en bikini.
“
Valieron por mil porque no me soportás????”, comentó Vicuña con humor. En una de las fotos, se lo ve a Benjamín en traje de baño, sumergido en el mar.
Foto: Instagram anita.espasandin
LAS FOTOS DEL ROMÁNTICO FIN DE SEMANA DE ANITA ESPASANDIN Y BENJAMÍN VICUÑA
Anita Espasandin y Benjamín Vicuña: fin de semana romántico en José Ignacio. Foto: Instagram anita.espasandin
Anita Espasandin y Benjamín Vicuña: fin de semana romántico en José Ignacio. Foto: Instagram anita.espasandin
Anita Espasandin y Benjamín Vicuña: fin de semana romántico en José Ignacio. Foto: Instagram anita.espasandin
Anita Espasandin y Benjamín Vicuña: fin de semana romántico en José Ignacio. Foto: Instagram anita.espasandin
Anita Espasandin y Benjamín Vicuña: fin de semana romántico en José Ignacio. Foto: Instagram anita.espasandin
Anita Espasandin y Benjamín Vicuña: fin de semana romántico en José Ignacio. Foto: Instagram anita.espasandin