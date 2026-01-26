Benjamín Vicuña y Anita Espasandin fueron captados por las cámaras de Infama disfrutando de unos días a puro relax en las playas de José Ignacio.
El análisis energético y corporal que hizo La Costa sobre la pareja sorprendió a todos en vivo.
“Se nota acá que tuvieron sexo hace minutos”, lanzó sin filtros la penalista de América al observar la complicidad y la plenitud que irradiaban los enamorados, siempre sonrientes y muy afectuosos entre sí.
Más sobre este tema
Benjamín Vicuña y Anita Espasandin, filmados súper enamorados: el análisis de La Costa
Marcela Tauro: -¡Qué mona! Muy enamorados. En esta pareja hay fuego. ¿Ustedes saben cómo comenzó la relación? En el gimnasio.
La Costa: -Se nota acá que tuvieron sexo hace minutos.
Tauro: -¿Cómo te das cuenta?
La Costa: -Por la energía. Ella está muy contenta y él la abraza. Para mí se dieron besitos hace un rato... Él es guapísimo.
Tauro: -Mirá la sonrisa.
La Costa: -Por eso, hicieron el amor hace un rato.