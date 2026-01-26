Benjamín Vicuña y Anita Espasandin fueron captados por las cámaras de Infama disfrutando de unos días a puro relax en las playas de José Ignacio.

El análisis energético y corporal que hizo La Costa sobre la pareja sorprendió a todos en vivo.

“Se nota acá que tuvieron sexo hace minutos”, lanzó sin filtros la penalista de América al observar la complicidad y la plenitud que irradiaban los enamorados, siempre sonrientes y muy afectuosos entre sí.

Captura de pantalla de América TV, Infama.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin, filmados súper enamorados: el análisis de La Costa

Marcela Tauro: -¡Qué mona! Muy enamorados. En esta pareja hay fuego. ¿Ustedes saben cómo comenzó la relación? En el gimnasio.

La Costa: -Se nota acá que tuvieron sexo hace minutos.

Tauro: -¿Cómo te das cuenta?

La Costa: -Por la energía. Ella está muy contenta y él la abraza. Para mí se dieron besitos hace un rato... Él es guapísimo.

Tauro: -Mirá la sonrisa.

La Costa: -Por eso, hicieron el amor hace un rato.