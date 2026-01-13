Benjamín Vicuña, que además de preparar el estreno de la obra Secretos de la montaña conduce The Balls por eltrece, y Anita Espasandin eligieron Punta del Este para irse de vacaciones todo enero con sus hijos.

El actor posteó una serie de fotos donde se ve la enorme piscina que tiene la propiedad que habitan en un barrio privado de José Ignacio, donde además (según mostró en un video) sale a pasear en bicicleta con su hijo Amancio.

Entre las postales se destacan imágenes de salidas familiares a restaurantes de la playa, juegos con los niños y fotos del atardecer esteño.

Benjamín Vicuña y Amancio: paseo en bicicleta. Video: Instagram @benjaminvicuna.ok

Benjamín Vicuña. Foto: Instagram benjaminvicuna.ok

Benjamín Vicuña. Foto: Instagram benjaminvicuna.ok

Las vacaciones de Benjamín Vicuña y sus hijos. Foto: Instagram benjaminvicuna.ok

La vista de un parador en Punta del Este. Foto: Instagram benjaminvicuna.ok

La pileta de la casa de Benjamín Vicuña y Anita Espasandin en Punta del Este. Foto: Instagram benjaminvicuna.ok

El atardecer en Punta del Este desde la casa de Benjamín Vicuña. Foto: Instagram benjaminvicuna.ok

Benjamín Vicuña repasa el guion de Secreto en la montaña, la obra de teatro que protagonizará con Esteban Lamothe. Foto: Instagram benjaminvicuna.ok

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin. Foto: Instagram benjaminvicuna.ok

Anita Espasandin. Foto: Instagram benjaminvicuna.ok

Las vacaciones de Benjamín Vicuña y sus hijos. Foto: Instagram benjaminvicuna.ok

Benjamin Vicuña y Amancio. Foto: Instagram benjaminvicuna.ok

La historia de amor de Benjamín Vicuña y Ana Espasandín

Benjamín Vicuña (47) atraviesa un gran momento personal y profesional. En su vida privada, este comienzo de 2026 lo encontró de vacaciones en Uruguay junto a sus hijos y a Ana Espasandín (41), su pareja. ¿Cómo y cuándo comenzó esta historia de amor?

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en Punta del Este (Foto: RS Fotos).

El actor reveló que el destino jugó su parte. Si bien se conocían de antes, fue un viaje laboral a Europa el que terminó de unirlos. París, en pleno febrero, fue el escenario donde la relación comenzó a tomar forma.

Benjamín Vicuña con Anita Espasandín (Foto: Movilpress)

Ana Espasandín no pertenece al mundo del espectáculo. Es arquitecta, madre de dos hijos y mantiene una vida profesional y personal completamente ajena a la exposición pública.