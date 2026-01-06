La plenitud de Benjamín Vicuña (47) pudo comprobarse con total transparencia, cuando en plena entrevista sus hijos y su novia lo interrumpieron en vivo para darle cariño, y de paso incomodarlo un poco.

Sucedió este martes, cuando el conductor de The Balls! (lunes a viernes a las 18.30 por eltrece) contaba sobre su debut al frente del programa de entretenimientos en una charla con MShow (lunes a viernes a las 12 por Ciudad Magazine): “Fue una linda sorpresa”.

Acto seguido, Benjamín le contestó a Magnolia, quien le pidió que se acercara para darle un beso: “Esto es así, vacaciones en familia” en Punta del Este.

Orgulloso de la niña que en febrero cumplirá 8 años, Vicuña la hizo saludar y pese a la timidez de la hija de la China Suárez pudo lucir la trencita que se hizo en su cabello castaño claro.

Benjamín y Magnolia Vicuña.

Pese a todo, Benja tuvo que disculparse con Gabriela Sobrado por el tierno incidente, y con Magnolia porque no le resolvió el asunto por el que lo había llamado.

“Lo importante sin duda es valorar los momentos. Las personas que tienen la posibilidad de tener un descanso, unas pequeñas vacaciones que disfruten a sus hijos, que traten de lo posible de darle las mejores vacaciones entendiendo que a los chicos esa etapa mágica de la infancia les queda grabada para siempre”, reflexionó tras la dedicatoria que le había hecho a Blanca en su primer programa.

El oportuno despertar de Beltrán Vicuña

Benjamín y Beltrán Vicuña.

Más tarde, cuando Benjamín estaba en aprietos respondiendo sobre su fama de pirata el actor aprovechó el despertar de Beltrán para eludir la respuesta y bromear por la hora a la que amaneció el hijo en común con Pampita: “Los tengo cag...”.

Al final fue Anita Espasandín, su novia, quien se acercó a abrazar y besar en la mejilla a Benjamín Vicuña, quien aprovechó para reivindicarse como hombre de familia.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín.