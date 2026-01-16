Ángel de Brito mostró por dentro la mega casa que Pampita y Benjamín Vicuña pusieron a la venta, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, una propiedad cargada de historia personal, momentos felices y también de uno de los mayores escándalos del mundo del espectáculo.

En esas paredes quedaron guardados recuerdos de amor, familia y felicidad, pero también de dolor. Se trata de la misma vivienda que Carolina Ardohain expuso públicamente en 2015, cuando mostró imágenes de las cámaras de seguridad del cuarto y del living tras descubrir la infidelidad del actor chileno con la China Suárez.

En LAM realizaron un informe especial en el que repasaron aquellos episodios y mostraron rincón por rincón la lujosa casona, actualmente valuada en 2.200.000 dólares.

Pampita y Benjamín Vicuña festejaron 10 años de amor con sus hijos, 2015. (mOVILPRESS)

Toda la información sobre la casa de Pampita y Benjamín Vicuña

Según detallaron en el informe, la propiedad está ubicada en la exclusiva zona del Bajo Belgrano, cerca de los lagos de Palermo. Cuenta con 735 metros cuadrados totales, de los cuales 507 son cubiertos, y se distribuye en cuatro plantas.

La casa tiene seis ambientes, cuatro dormitorios, cinco baños, un toilette de recepción, cochera, jardín, solárium, patio, terraza, escritorio, galería y pileta. Además, dispone de una amplia cocina, comedor diario y living-comedor.

Casa de Pampita y Benjamín Vicuña (Captura de pantalla de LAM, América)

En la planta baja se destaca un gran hall de recepción de triple altura, el living-comedor, la cocina, el comedor diario y el acceso a una cava ubicada en el subsuelo.

En el primer piso se encuentra la habitación principal, que cuenta con vestidor, baño con hidromasaje, doble bacha y salida a una terraza privada con vista al jardín. En ese mismo nivel hay una segunda habitación con baño completo y acceso al patio interno.

El segundo piso alberga otros dos dormitorios, ambos con baños en suite, y un hall de distribución que puede destinarse a family room. Además, la propiedad cuenta con un sector de servicios, con habitación, baño y lavadero.

