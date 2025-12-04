Durante meses, Pampita aseguró públicamente que su relación con La China Suárez estaba en un buen momento. Incluso llegaron a posar juntas en un evento, dando a entender que todo había quedado en el pasado después del escándalo con Benjamín Vicuña.
LEÉ MÁS
Pero la paz parecía demasiado frágil. Tiempo después, Eugenia declaró en contra del actor chileno, y Carolina Ardohain salió a defender al padre de sus hijos. Desde entonces, quedó claro que los conflictos no estaban del todo resueltos… y ahora un video volvió a encender la polémica.
EL CHISTE CON LA CHINA SUÁREZ QUE INCOMODÓ A PAMPITA
La modelo y conductora grabó una campaña para DirecTV junto a Sergio Goycochea. La propuesta promocional del mundial se centraba en “El grupo de la suerte”, donde los participantes debían ubicar a los países que competirían.
En medio de la dinámica, Pampita aclaró: “Solo están los países que participan del Mundial”.
Goycochea, entre risas, preguntó si India y Pakistán formaban parte del listado. La modelo respondió que no. Y ahí llegó el comentario que desató todo: “¿Y La China?”, lanzó el exarquero, a modo de broma.
Sin perder la sonrisa, pero con una frase que dijo más de lo que parecía, Pampita respondió firme: “No, China, no”.
El fragmento se esparció rápidamente en redes y los usuarios no tardaron en leer entre líneas.
Muchos interpretaron la respuesta como una señal de que la distancia entre Pampita y La China Suárez sigue más vigente que nunca, especialmente teniendo en cuenta las declaraciones picantes que la jurado de televisión viene dejando en medios en los últimos meses.