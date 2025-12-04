Durante meses, Pampita aseguró públicamente que su relación con La China Suárez estaba en un buen momento. Incluso llegaron a posar juntas en un evento, dando a entender que todo había quedado en el pasado después del escándalo con Benjamín Vicuña.

Pero la paz parecía demasiado frágil. Tiempo después, Eugenia declaró en contra del actor chileno, y Carolina Ardohain salió a defender al padre de sus hijos. Desde entonces, quedó claro que los conflictos no estaban del todo resueltos… y ahora un video volvió a encender la polémica.

EL CHISTE CON LA CHINA SUÁREZ QUE INCOMODÓ A PAMPITA

La modelo y conductora grabó una campaña para DirecTV junto a Sergio Goycochea. La propuesta promocional del mundial se centraba en “El grupo de la suerte”, donde los participantes debían ubicar a los países que competirían.

En medio de la dinámica, Pampita aclaró: “Solo están los países que participan del Mundial”.

CRÉDITO: INSTAGRAM

Goycochea, entre risas, preguntó si India y Pakistán formaban parte del listado. La modelo respondió que no. Y ahí llegó el comentario que desató todo: “¿Y La China?”, lanzó el exarquero, a modo de broma.

Sin perder la sonrisa, pero con una frase que dijo más de lo que parecía, Pampita respondió firme: “No, China, no”.

El fragmento se esparció rápidamente en redes y los usuarios no tardaron en leer entre líneas.

Muchos interpretaron la respuesta como una señal de que la distancia entre Pampita y La China Suárez sigue más vigente que nunca, especialmente teniendo en cuenta las declaraciones picantes que la jurado de televisión viene dejando en medios en los últimos meses.