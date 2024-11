En Desayuno Americano recordaron el momento del tremendo escándalo de la China Suárez con Pampita por Benjamín Vicuña, el famoso episodio del motorhome en el que la modelo los habría encontrado intimando.

“Lo único que tengo para decir es que yo estaba trabajando en la costanera, en un exterior hay un motorhome que lo usamos todos, a veces somos cuatro actores, tres, o uno”, decía la actriz.

La China Suárez tras el escándalo del motorhome.

En ese entonces, Eugenia detalló: “Sube la chica de vestuario, te deja el cambio, baja... estaba la productora, Benjamín, yo estaba recostada con una manta amarilla que me traje de Nepal, me terminaba de comer una palta...”.

EL MOMENTO EN QUE LA CHINA SUÁREZ ACUSÓ A PAMPITA DE MALTRATO FÍSICO Y VERBAL

En su descargo en el 2015, en medio de la filmación de la película El Hilo Rojo con Benjamín Vicuña, la China Suárez acusó a Carolina Ardohain de maltrato físico y verbal por la supuesta infidelidad del actor con la actriz.

“Y entró una persona completamente fuera de sí, prefiero no dar detalles porque no me gusta el escándalo, lo único que tengo para decir es que fui agredida verbal y físicamente”, dijo la China.

En ese entonces, en diálogo con América, la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio confesó: “Me encantaría no estar contando esto ni que nada de todo esto hubiera pasado, estoy muy triste, me cuesta caer”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.