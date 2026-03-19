En medio de un presente cada vez más tenso, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez emprendieron un viaje relámpago a la Argentina que no estaba en los planes. La decisión se da en un contexto cargado de conflictos en Turquía y un nuevo frente judicial que complica al delantero.

Según reveló Guido Záffora en El Diario de Mariana, el jugador llegará alrededor de las 21 horas a Ezeizade este 19 de marzo, tras una salida contrarreloj desde Europa: “Mauro estaba en Inglaterra (el Galatasaray jugó contra el Liverpool el miércoles 18), hubo una situación engorrosa, porque el club no lo dejaba viajar, Mauro pidió por favor y lo dejaron”, detalló.

El viaje, lejos de ser una simple visita, encierra varios frentes abiertos. Por un lado, se confirmó que la estadía será breve: apenas seis días, con regreso previsto a Estambul el 25. Durante ese tiempo, la pareja se instalará en su casa de zona Norte, conocida como “la casa de los sueños”.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Pero el verdadero trasfondo es judicial. Según contaron en el programa de América, el juez Adrián Hagopián dictó una medida cautelar vinculada a la cuota alimentaria que involucra a Icardi: “Tiene que pagar o pagar”, lanzaron al aire, dejando en claro el peso de la resolución.

A pesar de la preocupación inicial —incluso se especuló con que podrían impedirle salir nuevamente del país— el futbolista logró una autorización clave: “Hagopián lo autorizó a que venga y se vaya. Es una autorización previa”, explicaron, llevando algo de alivio a su entorno.

“Mauro Icardi estaba en Inglaterra (el Galatasaray jugó contra el Liverpool el miércoles 18), hubo una situación engorrosa, porque el club no lo dejaba viajar, Mauro pidió por favor y lo dejaron”.

En paralelo, sigue latente el conflicto con Wanda Nara, especialmente por la organización familiar. Uno de los puntos de fricción gira en torno a la escolaridad de sus hijas: “Wanda le dijo al juez: ‘está perfecto, yo le doy las nenas, pero que vayan al colegio’”, contaron.

El pedido de Icardi era que, por los pocos días de estadía y el feriado, las niñas no asistieran. Sin embargo, la postura de Wanda fue firme, marcando otro capítulo de tensión en una relación que no logra encontrar calma.

“Wanda le dijo al juez: ‘está perfecto, yo le doy las nenas, pero que vayan al colegio’”.

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EL SUGESTIVO POSTEO DE WANDA NARA EN MEDIO DE SU DIVORCIO DE MAURO ICARDI: “CERRAR ESA PUERTA PARA SIEMPRE”

En un momento clave de su vida personal, Wanda Nara volvió a llamar la atención en las redes sociales con una publicación que no pasó inadvertida. A días de definirse su divorcio con Mauro Icardi, la empresaria compartió en sus historias de Instagram un mensaje que muchos interpretaron como una clara referencia al final de su relación.

Sin hacer declaraciones directas, Wanda eligió repostear el horóscopo semanal de Sagitario —su signo zodiacal— y el texto fue más que sugestivo para quienes siguen de cerca su historia.

El mensaje hablaba de cerrar ciclos, dejar atrás un peso enorme y dar vuelta la página después de un proceso largo: “Puedes respirar a gusto por fin. Sientes que te has quitado un GRAN peso de encima. Sientes que por fin puedes cerrar esa puerta para siempre y pasar página para no volver a esa historia nunca más”, decía el texto que compartió.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

La publicación continuaba con una reflexión que muchos vincularon con el difícil proceso judicial y mediático que atraviesa con el padre de sus hijas: “Ha sido un capítulo largo, un camino que pensabas que nunca iba a terminar, pero mírate, aquí estás”, señalaba el horóscopo.

Incluso el mensaje hablaba de una especie de revancha personal tras una etapa complicada: “Todo esfuerzo tiene su recompensa. Llevas tiempo luchando como nadie, noche y día, en silencio… y ahora tú sales ganando. El karma esta semana está de tu parte”.

“Puedes respirar a gusto por fin. Sientes que te has quitado un GRAN peso de encima. Sientes que por fin puedes cerrar esa puerta para siempre y pasar página para no volver a esa historia nunca más”.

Las palabras resonaron fuerte entre los seguidores de Wanda, que rápidamente asociaron el mensaje con el momento que vive en medio de las últimas instancias de su divorcio con Icardi.