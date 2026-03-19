La novela entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo cargado de tensión, chicanas y mucha exposición mediática. Todo se desató tras la audiencia de conciliación de bienes que ambos protagonizaron en Milán el miércoles 11 de marzo, donde, lejos de apaciguarse, el conflicto volvió a escalar. Y ahora quien se metió en la interna fue la abogada de la empresaria, Ana Rosenfeld.

Mientras algunos trascendidos indicaban que en el encuentro se había hablado de divorcio, Rosenfeld salió rápidamente a desmentir esa versión, cruzando indirectamente a Elba Marcovecchio, representante legal de Icardi. Pero el delantero no se quedó callado y, desde sus redes, lanzó un filoso mensaje dirigido a la letrada de su ex.

Sin nombrarla, Icardi disparó con munición pesada: “¿Qué explicación tendrá ahora la abogada reciclada… que durante un año repitió públicamente que yo no quería divorciarme? Supongo que tocará volver a improvisar alguna teoría nueva”. Un comentario que no pasó desapercibido y que rápidamente generó repercusiones.

Foto: Instagram (@ana.rosenfeld) Por: Fabiana Lopez

Lejos de esquivar la polémica, la letrada eligió una respuesta con estilo propio: la abogada compartió en sus redes una foto retro en su estudio, donde se la ve sonriente junto a una tapa de la revista Veintitrés, de agosto de 2006, en la que ella era protagonista absoluta.

“¡Foto tapa #Revista23 agosto 2006! ¡Reciclando en el 2026! 20 años después #Modacircular”, escribió, con una clara dosis de ironía frente a la acusación de “reciclada”. Pero lo más picante estuvo en el título de aquella portada: “El terror de los maridos infieles”.

La elección no fue casual. En pleno revuelo mediático por el Wandagate, Rosenfeld no solo respondió a Icardi, sino que también reivindicó su trayectoria y su histórico rol en conflictos de alto perfil. Con un guiño al pasado, dejó en claro que su figura sigue vigente y que sabe perfectamente cómo jugar en el terreno mediático.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

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ELBA MARCOVECCIO APUNTÓ CONTRA ANA ROSENFELD EN PLENA BATALLA LEGAL ENTRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

En medio de la feroz disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Elba Marcovecchio sorprendió con un picante comentario sobre Ana Rosenfeld que no pasó desapercibido.

La abogada del futbolista habló en Desayuno Americano y recordó el fuerte cruce que ambas protagonizaron en un móvil televisivo. Entre ironías y chicanas, Marcovecchio dejó en claro que, aunque le tiene cariño a su colega, hay actitudes que no le cierran.

Durante la entrevista, Pamela David recordó la tensión entre las dos letradas: “Vimos un cruce muy fuerte con la doctora Rosenfeld en un móvil. Las dos con una ironía elegante”, señaló la conductora del programa de América.

Foto: Captura (América)

Fue entonces cuando Elba explicó por qué, pese a las diferencias, celebró que Rosenfeld volviera a involucrarse en la causa. Sin embargo, inmediatamente después llegó la frase que encendió la polémica: “Lo voy a decir con el cariño que le tengo. Con Ana hace muchos años que litigamos juntas y le tengo cariño, pero a veces parece una diputada. Es decir, dice una cosa y hace otra”, lanzó, filosa.

Elba Marcovecchio: Con Ana (Rosenfeld) hace muchos años que litigamos juntas y le tengo cariño, pero a veces parece una diputada. Es decir, dice una cosa y hace otra”.

“A partir de ahora, cuando la encuentre, le voy a decir ‘¿qué tal, diputada?’”, redobló la apuesta Marcovecchio, entre risas. Por último, la entrevistada dejó en claro que sus palabras no buscaban generar un enfrentamiento personal: “Lo estoy diciendo con cariño”.