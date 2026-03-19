En medio de versiones sobre su presente personal en Turquía, el nombre de Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena tras la aparición de un supuesto affaire con una influencer alemana.

La información fue difundida en el ciclo Mitre Live por el periodista español Roberto Antolín, en diálogo con Juan Etchegoyen. Según relató, el vínculo habría sido con Katarina Amalija y se habría dado en el marco de encuentros entre futbolistas europeos.

De acuerdo a esta versión, se trató de una relación esporádica, sin continuidad en el tiempo. El propio Antolín aseguró que estos encuentros habrían ocurrido antes de que el futbolista Mauro Icardi iniciara su vínculo con Eugenia, lo que ubicaría el episodio en una etapa previa de su vida sentimental.

Mauro Icardi habría estado con una influencer alemana: “Fue una relación esporádica” | Créditos: Instagram

LA RELACIÓN DE MAURO ICARDI CON UNA INFLUENCER ALEMANA

Siempre según lo difundido en el programa, la influencer habría tenido vínculos ocasionales con futbolistas de distintos equipos, entre ellos el Galatasaray —donde juega Icardi— y también jugadores de otros clubes europeos.

Mauro Icardi habría estado con una influencer alemana: “Fue una relación esporádica” | Créditos: Instagram

Antolín remarcó que, en ese momento, el delantero no mantenía relación con la China Suárez, y que el supuesto affaire no habría tenido implicancias en su vínculo actual. “Fue una relación esporádica”, resumió el periodista.

Hasta el momento, ni Mauro Icardi ni su entorno realizaron declaraciones públicas sobre esta versión. Tampoco hubo confirmaciones por parte de Katarina Amalija.