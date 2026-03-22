La historia del FC Paradiso de Suiza sumó un capítulo inesperado y polémico. Ezequiel Schelotto, exjugador de Inter, Racing y Catania, disparó con munición gruesa contra Maxi López, su ex amigo y excompañero, a quien acusó de dejar el club “de un día para el otro” y abandonar a los futbolistas a su suerte.

Schelotto, que ahora es vicepresidente, capitán y jugador del club suizo, relató que la salida de López generó un verdadero problema para varios integrantes del plantel. Muchos de ellos habían llegado al club por el proyecto deportivo que encabezaba el exdelantero y, tras su partida, quedaron sin respaldo económico para afrontar gastos básicos como vivienda y comida.

Maxi López y Ezequiel Schelotto (Foto: Instagram @pasesexracing)

“La verdad es que fue muy triste que él se haya ido, yo lo conozco hace 15 años… cuando las cosas no se dan, no se dan. Él toma la decisión de irse un día para otro sin decirle nada a nadie”, le contó “El Galgo” a BolaVip desde Italia, donde vive cerca de la frontera con Suiza.

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Schelotto fue más allá y reveló que tuvo que poner dinero de su propio bolsillo para ayudar a los jugadores que habían arreglado su llegada directamente con López. “Y al final yo me tuve que hacer cargo. Sí, yo, yo de mi plata, de mi bolsillo, banqué a todos. Y no tengo vergüenza de decirlo… pensé más en esos jugadores que quedaron en la nada, para poder ayudarlos”, reconoció sobre el difícil momento que atravesó el plantel.

Tras la salida de Maxi López y el regreso de las acciones al club, la dirigencia le propuso a Schelotto convertirse en accionista y asumir como vicepresidente, un rol poco habitual para un futbolista en actividad.

Maxi López y Ezequiel Schelotto (Foto: Instagram @pasesexracing)

El objetivo institucional ahora es claro: mantener la categoría esta temporada y, en los próximos años, pelear por el ascenso a la Serie B suiza. Mientras tanto, buscan inversores y trabajan para consolidar la estructura dirigencial del proyecto.

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