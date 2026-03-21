El exfutbolista Maxi López volvió a estar en boca de todos tras una confesión que rápidamente se volvió viral en X. En un contexto distendido durante su participación en el canal del streamer Mernuel, en medio del popular juego “Verdad o Trago”, el exdelantero reveló cuál fue el salario más alto que percibió a lo largo de su carrera profesional, un dato que generó impacto entre los fanáticos.

Según detalló el exmarido de Wanda Nara, su salario más alto estuvo vinculado a su paso por Europa, en una etapa donde ya tenía una carrera consolidada. “¿Cuánto fue lo máximo que ganaste en un mes?“, le consultaron en el ida y vuelta y él contestó haciendo referencia a la temporada del 2005/2006 con el Barcelona: ”Fue en el mes que ganamos la Champions League“.

“Ese mes, cuando llegó el recibo de sueldo, llegaron dos y pico“, sumó y lo siguieron indagando: ”¿2 mil dólares?“; hasta que respondió sin filtros el monto real: ”Euros, 2 millones y medio de euros", lo que dejó a todos impactados sin poder creer lo que escuchaban.

Maxi López en el canal del streamer Mernuel en medio del juego “Verdad o Trago” (Foto: captura de Tiktok).

Sin dar demasiados rodeos, el empresario dejó en claro que los números eran muy elevados, acordes al nivel de competencia en el fútbol europeo y al momento que atravesaba en su carrera profesional.

CUÁNTO CUESTA EL MOÑO NEGRO CON EL QUE WANDA NARA MARCÓ TENDENCIA: EL MILLONARIO ACCESORIO PARA EL PELO

La empresaria e influencer Wanda Nara volvió a marcar tendencia en redes sociales con un detalle fashionista que no pasó desapercibido. En uno de sus últimos videos, apostó por un look total black y lo elevó con un accesorio de lujo que se convirtió en el protagonista absoluto.

El accesorio de lujo de Wanda Nara de la firma italiana (Foto: captura de Instagram/@wanda_nara).

Se trata de un moño de la firma italiana Prada, un complemento sofisticado que suma elegancia y personalidad a cualquier outfit minimalista. El accesorio, perteneciente a la línea Re-Nylon, no solo aporta textura y volumen, sino que también refuerza la estética chic y moderna que caracteriza a la mediática.

El look total black de Wanda Nara (Foto: captura de Instagram/@wanda_nara).

Según se puede ver en la captura del sitio oficial, la “Horquilla de Re-Nylon” de Prada tiene un valor de 775 dólares, posicionándose como un accesorio exclusivo dentro del universo fashion. Además, forma parte de una colección vinculada a iniciativas sustentables, lo que suma un diferencial a la pieza.

El accesorio de lujo que usó Wanda Nara para un outfit total black (Foto: captura de www.prada.com)

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