Emilia Attias celebró sus 39 años el viernes por la noche rodeada de famosos y de su pareja Guillermo Freire y desde Ciudad te mostramos las fotos. La actriz eligió para esta fecha especial un impactante estilismo de estética dosmilera (Y2K) y aires rockeros.
El conjunto destaca por unos pantalones negros de tiro ultra bajo y bota ancha, complementados con un cinturón de hebilla metálica llamativa y un top bandeau texturizado en tonos grises. Para cerrar el look, sumó accesorios cargados como collares de cadenas plateadas y una campera de cuero.
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LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL CUMPLEAÑOS DE EMILIA ATTIAS
Entre las celebridades que asistieron al festejo de Emilia Attias organizado por JECAN WECAN en el restó Costa 7070 fueron Maxi López, el Chino Leunis con su esposa, Magdalena Martínez Picabea, Claudio ‘el Turco’ Husain y Romina Ansaldo, Miguel Ángel Rodríguez y Brenda Gandini.
Fotos: Movilpress.