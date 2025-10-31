Gina, hija de Emilia Attias y el Turco Naim, celebró su noveno cumpleaños con una fiesta soñada que combinó ternura, creatividad y mucho estilo. La actriz compartió en Instagram algunas imágenes del festejo íntimo, que rápidamente enternecieron a sus seguidores.

“Feliz cumple, pichona de mi vida. No me dan las palabras para expresar el amor que siento por vos. Verte feliz es el norte de mi vida”, escribió la artista junto a un carrusel de fotos donde se puede ver la cuidada ambientación y la felicidad de la cumpleañera.

UNA FIESTA CON DETALLES DE DISEÑO Y NATURALEZA

El festejo se realizó al aire libre, en un entorno decorado con una estética floral y tonos pasteles. Los invitados fueron recibidos por un gran cartel con la frase “Happy Birthday”, rodeado de flores rosas, follaje verde y globos de diferentes tamaños.

Gina, la hija de Emilia Attias y el Turco Naim, cumplió 9 años y tuvo un cumpleaños de ensueño. Crédito: Instagram

En el interior, otro cartel más pequeño daba la bienvenida sobre un fondo rosa, acompañado de tul blanco, globos verdes y una mesa de mimbre color miel decorada con un delicado arreglo floral blanco.

El espacio principal contaba con mesas cubiertas por manteles blancos, sillas de mimbre, velas y flores naturales que aportaban un clima cálido y relajado, fiel al estilo elegante y natural que caracteriza a Emilia Attias.

Gina, la hija de Emilia Attias y el Turco Naim, cumplió 9 años y tuvo un cumpleaños de ensueño. Crédito: Instagram

TALLER DE CERÁMICA Y “PIZZA PARTY”

Además de la ambientación, la jornada tuvo dos momentos muy especiales. Primero, las invitadas participaron de un taller de cerámica, donde cada niña pudo moldear y pintar sus propias piezas mientras disfrutaban de una mesa dulce con medialunas, brownies, facturas rellenas y sándwiches de miga.

Gina, la hija de Emilia Attias y el Turco Naim, cumplió 9 años y tuvo un cumpleaños de ensueño. Crédito: Instagram

Para cerrar el día, hubo una divertida “pizza party”, en la que las chicas prepararon sus propias pizzas eligiendo entre quesos, fiambres, salsa de tomate y vegetales.