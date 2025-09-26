Después de desmentir los rumores de embarazo, Emilia Attias volvió a dar que hablar con una producción de fotos que desató miles de comentarios en las redes sociales.

La actriz y modelo compartió imágenes de una campaña de perfumes en la que se la ve luciendo una prenda poco habitual: una bombacha confeccionada en denim, un diseño que no suele encontrarse en la moda íntima y que captó de inmediato la atención de sus seguidores.

El look fue acompañado por una serie de poses cargadas de sensualidad, que rápidamente convirtieron las publicaciones en tendencia dentro de Instagram.

Emilia Attias sorprendió con una microtanga poco común y encendió las redes sociales | Créditos: Instagram @emilia_att

EMILIA ATTIAS GENERÓ REVUELO EN INSTAGRAM

Los elogios no tardaron en llegar: “Siempre diosa”, “Qué bomba”, “La más linda de todas” y “Morocha divina” fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron entre fanáticos y fanáticas.

La reacción del público no solo se centró en la elección de la prenda, sino también en el hecho de que Emilia está más activa en sus redes sociales, algo que había disminuido el año pasado tras su separación del Turco Naim.