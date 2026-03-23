Cuando Wanda Nara se apresuró a postear una foto junto a Johnny Depp en los estudios de Telefe, en la previa de la entrevista de Verónica Lozano al ídolo de Hollywood desató la furia de su colega, quien este viernes se tomó revancha.

Es que si la venganza es un plato que se come frío, Vero esperó cuatro meses para devolverle la gentileza a Wanda, cuando este viernes estuvo a cargo de la conducción del especial de MasterChef Celebrity con los cuatro finalistas del certamen.

“Es una mojada de oreja impresionante”, aseguró Cora Debarbieri.

Verónica Lozano.

Al mismo tiempo, Marcela Tauro destacó el impactante look de Vero, con un vestido súper escotado: “¡Qué linda que está! Se puso todo”.

“Esto no gustó para nada a Wanda ni a su entorno”, afirmó la panelista de Infama.

“Wanda va a decir que estaba espléndida, de vacaciones, pero no le gustó nada, porque sentía que tenía que dar el cierre final”, insistió.

Qué pasó con MasterChef Celebrity

Con Nara en plenas vacaciones, Telefe decidió que Lozano sea la entrevistadora de Ian Lucas, La Reini Sofía Gonet, Maximiliano López y el Turco Claudio Husain, dentro del estudio donde se realizaba el reality de cocina.

Foto: Captura (Telefe)

Para darle mayor calidez e intimidad a los diálogos, montaron los sofás y sillones de Cortá por Lozano en plena escenografía, y Vero hasta fue acompañada por Copito, su tierno perrito.

El objetivo del especial de MasterChef Celebrity además era que los mejores del reality muestren y expliquen sus delicias mejor logradas.