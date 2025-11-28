El cruce entre Julieta Poggio y la China Suárez en X sigue dando que hablar. En medio de la polémica, Patricia Destefani, mamá de la ex Gran Hermano, habló en Puro Show y contó cómo vivió su hija el comentario de la actriz y dejó en claro que la situación no la afectó.

“No, no le dolió, se cagó de risa porque es obvio que lo que Julieta estaba preguntando es si Eugenia trabajaba o no en la película, no si actuaba. Se entendió por la actitud, pero bueno, nada, cada uno interpreta lo que tiene”, aseguró Patricia, dejando en claro que Juli no se hizo problema por la respuesta de la China.

Pero Patricia fue más allá y sugirió que la reacción de la China podría tener otro trasfondo: “Para mí, Eugenia tiene otro incono con Julieta que no tiene mucho que ver con este comentario”.

Cuando le preguntaron si el tema tenía que ver con Marcos, la mamá de Juli fue tajante: “No, no, para nada. No creo que tenga que ver con él”.

Según Patricia, hay una situación previa que podría haber molestado a la actriz: “Para mí hay otra situación acá que podría llegar a estar molestándola”.

Sin embargo, prefirió no dar detalles y remarcó: “En lo que a mí compete como mamá, me siento totalmente orgullosa de siempre, aún con 23 años, seguir al lado de ella acompañándola. Porque gracias a eso, Julieta es la persona de bien que es”.

LA TEORÍA SOBRE LA REACCIÓN DE LA CHINA

Durante la charla, Patricia recordó un momento en el que, jugando en La Casa del Streaming, se hizo una pregunta capciosa y Julieta mencionó a la China Suárez como “mujer que se fija en las parejas de otras personas”.

“Tal vez le puede haber molestado y bueno, y ella dijo, es el momento mío de…”, deslizó la mamá de Juli.

“Yo creo que la China no lo vio, se lo contaron y por eso la malinterpretación. Es impulsiva y se deja llevar por lo que le dicen los demás”, opinó Pochi de Gossipeame por su parte y Patricia discrepó: “¿No te parece que cuando uno sale a dedicarle un tweet, con la trascendencia que tiene lo que ella dice, primero tiene que chequear o se deja llevar por sus fans?" .

