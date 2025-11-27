La polémica estalló este miércoles cuando Julieta Poggio lanzó un comentario al aire que generó la furia de la China Suárez, quien no tardó en salir a responderle con una frase fulminante y un recuerdo del pasado que dejó a todos descolocados.

Todo ocurrió en Rumis (La Casa Stream), cuando Lizardo Ponce contó que está mirando Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la serie protagonizada por Suárez.

“Estoy muy atrapado con la de la China”, comentó. La Tía Sebi coincidió: “Todo el mundo me la está recomendando”. Ponce sumó más elogios: “Voy por el capítulo tres y no sabía cómo apagar la tele. Increíble”.

La China Suárez en una escena de Hija del fuego. Foto: prensa

Qué dijo Julieta Poggio sobre la China Suárez

En medio de la conversación, Juli Poggio —que estaba en el estudio— se mostró confundida y preguntó: “¿Qué China?”. “Suárez”, le aclararon. Fue entonces cuando lanzó la frase que detonó la polémica: “¿La China Suárez actúa?”

Julieta Poggio. Foto: @poggiojulieta

Rápidamente, Ponce intervino: “Sí, actúa hace años la China”.

La dura respuesta de la China Suárez a Julieta Poggio

La respuesta de la China Suárez a Juli Poggio en la red social X.

El comentario no pasó desapercibido. Visiblemente molesta, la China Suárez reaccionó en redes sociales y la cruzó sin filtro: “Qué raro que no sepas que actúo, Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Polka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”.

China Suárez, Adrián Suar y Lali Espósito en Solamente vos

Con esta frase, la actriz revivió viejas escenas de Solamente vos (eltrece) y expuso un detalle del pasado de Poggio que rápidamente se volvió viral.

Antes de cerrar, Suárez agradeció a Lizardo Ponce por los halagos:“Me alegra que te guste la serie”.

El día que Julieta Poggio llamó “Tatiana” a la China Suárez

En agosto de 2025, Julieta Poggio participaba del aniversario de Rumis, el programa de streaming que conduce junto a Lizardo Ponce en La Casa.

En la edición especial, incluyeron el clásico rosco de Pasapalabra con preguntas de cultura general y algunas relacionadas con el mundo del espectáculo.

Julieta Poggio y la China Suárez. (Foto: Instagram/poggiojulieta - sangrejaponesa)

Todo transcurría con normalidad hasta que llegó una consigna que generó un momento inesperado. “Contiene I: mujer que se fija en las parejas de otras personas”, leyó Lizardo, y Juli, sin dudar ni un segundo, respondió con total seguridad: “China Suárez”.

La mención de la actriz desató una carcajada general en el estudio. Lizardo, completamente tentado, tuvo que frenar el juego para recuperarse de la risa, mientras el resto de los presentes comentaban: “Yo pensé lo mismo”.

Fue entonces que el conductor tuvo que anunciar que la respuesta correcta era “Tatiana”, el término popularizado por Martín Cirio para referirse a las mujeres que buscan a los hombres que están en pareja.