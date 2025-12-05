Al día siguiente de que Mariana Brey afirmara que Julieta Poggio habría “beboteado y hecho la linda” con Nico Occhiato en los Personajes del Año, y desatado un escándalo con Flor Jazmín Peña, la joven actriz cruzó a la panelista en A la Barbarossa.

Con la amabilidad y la sinceridad sin filtros que la caracterizan, Poggio le cantó las cuarenta a Brey en vivo.

Julieta Poggio desmintió en vivo a Mariana Brey (Foto: A la Barbarossa / Telefe)

JULIETA POGGIO DESMINTIÓ EN VIVO A MARIANA BREY Y NO DISIMULÓ SU ENOJO

Analía Franchín: -¿De dónde salió el rumor?

Julieta Poggio: -Salió de Twitter y después lo dijo Mariana Brey en el programa.

Mariana Brey: -Sí, yo lo dije acá... Vos estuviste en la fiesta y decís que nada de eso pasó. Yo te creo, pero ¿quién creés que pudo haberlo dicho si eso no se asemeja en nada a la realidad?

Julieta: -No sé, decímelo vos. A vos te pasaron la información. A vos te lo dijo alguien...

Brey: -Cuando hiciste tu descargo dijiste que el hecho existió, pero fue otra persona, que es intocable.

Poggio: -Yo no soy la protagonista del hecho ni de lo que pasó; se lo tienen que preguntar a Flor o a Nico. No sé quién pudo haber dicho eso de mí, pero capaz vos lo sabés mejor porque lo dijiste ayer.

Franchín: -Está enojada con vos.

Brey: -Tiene el derecho y está todo bien. Yo me disculpé al respecto.

Poggio: -Yo a Nico solamente lo saludé, como saludé a todos.

Brey: -Pero alguien apuntó en contra tuyo; me gustaría saber por qué quieren ensuciarte de esa manera.

Georgina Barbarossa: -Porque es gente envidiosa y mala leche.

Brey: -Lo mío no fue en contra tuyo. Me llegó la información y la conté. Vos la desmentiste y surgieron otros nombres. No lo tomes personal.

Poggio: -No lo tomo personal, lo entiendo, pero del otro lado hay una piba de 23 años y es feo que me digan eso. No soy buscona y menos que menos roba-novios.

Brey: -Eso no lo dije yo.

Poggio: -Tranqui, no pasa nada.

