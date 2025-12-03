Julieta Poggio no pudo contener las lágrimas en el streaming de Rumis al referirse a los rumores que la señalaron como “robanovios” tras la gala de Los Personajes del Año.

La ex Gran Hermano se mostró visiblemente afectada y desmintió cualquier tipo de acercamiento con Nicolás Occhiato durante el evento.

“Inventan desde cero, no hablé con Nicolás en toda la noche, no crucé palabra”, aseguró la actriz, angustiada por la viralización de versiones que la acusan de haber coqueteado con el conductor. “No me gusta que me acusen de Tatiana, ni que me digan cosas horribles, ni tener que aclarar esto”, agregó, entre lágrimas.

Durante la transmisión, Poggio explicó cómo la afectaron los comentarios que circularon en redes y medios: “Es feo levantarte y encontrarte con toda una fake news así, tipo de un invento. No tiene nada que ver”. La influencer remarcó que ni siquiera intercambió palabras con Occhiato y que la situación la tomó completamente por sorpresa.

Julieta Poggio lloró luego de que la acusaran de coquetear con Nicolás Occhiato (Foto: captura de Rumis).

“Lo ponen en la tele, chicos, en los graphs. Tipo, Julieta Poggio, no sé, beboteando…”, se quejó, haciendo referencia a cómo el tema se instaló en la televisión. “Aparte con tanta gente que había de testigo, porque era un evento que había 100 personas en la tapa”, insistió, dejando en claro que no hubo ningún episodio polémico.

EL DESCARGO DE JULIETA POGGIO ANTE EL ESCÁNDALO DEL SUPUESTO BEBOTEO A NICOLÁS OCCHIATO

En medio del llanto, Julieta Poggio recibió el apoyo de sus colegas en el streaming, que intentaron tranquilizarla y expresó indignada:“No sé por qué me puso tan mal, mucha gente que no me quiere lo va a creer, ahora le mandé un mensaje a Flor (Jazmín Peña)”.

Julieta Poggio lloró en Rumis (Foto: captura de streaming Rumis).

La ex GH también expresó su frustración por la repercusión del rumor e intentó enfocarse en lo bien que la pasó: “Aparte la pasé re lindo, sí. Fue una noche re linda y me da paja que pase todo esto”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.