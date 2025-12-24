El espíritu de la Navidad llegó antes de tiempo para Thiago Medina y Daniela Celis. Los ex Gran Hermano compartieron una imagen junto a sus hijas, Laia y Aimé en una escena familiar cargada de calidez y esperanza, con la esperanza de dejar atrás un año marcado por la adversidad.

Las gemelas, vestidas con trajes a cuadros y el pelo recogido en coletas, se robaron todas las miradas. Rodeadas de osos y conejos de peluche, y con un árbol de Navidad decorado con guirnaldas verdes y luces cálidas, la foto transmite unión y fortaleza. Thiago y Daniela, con looks formales y coordinados, sellaron la imagen de una familia que supo reinventarse.

Thiago Medina, Daniela Celis y las gemelas Laia y Aimé (Foto: Instagram @danielacelis01)

Las gemelas Laia y Aimé, hijas de Thiago Medina y Daniela Celis (Foto: Instagram @danielacelis01)

“Navidad juntos. Gracias Dios por dejar a mi familia unida”, escribieron desde la cuenta de las niñas. El mensaje, que también deseó “salud, amor y prosperidad”, remarcó: “No se olviden que lo más valioso lo tienen al lado suyo”. Una frase que resume el deseo de que esa postal familiar se vuelva eterna.

Detrás de la armonía de la foto, hay una historia de superación. En septiembre, Thiago Medina sufrió un accidente grave que lo dejó al borde de la muerte. El golpe coincidió con el proceso de separación de Daniela Celis, una distancia que podría haber roto cualquier lazo. Sin embargo, ambos eligieron priorizar el bienestar de sus hijas.

El posteo de Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas (Foto: Instagram @danielacelis01)

Leé más:

Súper afectuosos: el video íntimo de Thiago Medina y Daniela Celis hablando de su vínculo

DANIELA CELIS Y THIAGO MEDINA POSARON CON SUS HIJAS PARA UNA IMAGEN NAVIDEÑA Y FAMILIAR MUY ESPECIAL





Las gemelas se convirtieron en el motor de la recuperación de su papá y el sostén anímico de su mamá. “En ellas encontré la fuerza que me faltaba”, confesó Thiago a sus allegados. Por su parte, Daniela volcó toda su energía en el cuidado diario, incluso cuando las certezas tambaleaban.

Durante meses, la relación entre Thiago y Daniela cambió por completo. La separación, asumida como necesaria, los llevó a replantear prioridades y establecer nuevas reglas. “Era momento de tomar distancia para recomponer el equilibrio perdido”, reconoció Thiago Medina, aunque nunca negoció su presencia cotidiana con las niñas.

Thiago Medina, Daniela Celis y las gemelas Laia y Aimé (Foto: Instagram @danielacelis01)

Las gemelas Laia y Aimé, hijas de Thiago Medina y Daniela Celis(Foto: Instagram @danielacelis01)

Desde la mirada de Daniela Celis, el peso de la rutina, el trabajo y los proyectos personales tensionaron la relación, pero también abrieron la puerta a una nueva etapa, donde la comprensión reemplazó a la exigencia.

El accidente de Thiago redefinió la dinámica familiar y obligó a la convivencia bajo el mismo techo, con el bienestar de Laia y Aimé como prioridad.

Video: Instagram @danielacelis01

“Aprendimos a relacionarnos y respetarnos de otra manera, sosteniendo el cariño como base fundamental”, sintetizó Daniela. Mientras tanto, las gemelas crecieron cobijadas por una familia que rediseñó sus vínculos, pero nunca abandonó el compromiso de la crianza.

Leé más:

Daniela Celis compartió un importante logro en su vida a tres años de salir de la casa de Gran Hermano

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.