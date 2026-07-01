Daniela Celis sorprendió al revelar que su separación de Nick Sícaro se dio de una manera poco convencional. Durante su participación en el stream de Telefe, en el programa La Jugada, la influencer contó que decidió terminar la relación a través de un mensaje de WhatsApp.

"No pasó nada, no hubo nada en el medio. Me bajé de la situación“, explicó, dejando en claro que la ruptura no estuvo relacionada con infidelidades ni conflictos.

LA CONFESIÓN DE LA INFLUENCER

Al profundizar sobre cómo fue el momento de la separación, Daniela Celis reveló que optó por comunicar su decisión mediante un mensaje.

"Le escribí un mensajito“, contó con total naturalidad, sorprendiendo a quienes compartían la transmisión.

La influencer aseguró que la decisión respondió a un proceso personal y que simplemente sintió que el vínculo había llegado a su fin.

Crédito: X

Durante la charla en La Jugada, Daniela Celis explicó que ambos disfrutaron plenamente del tiempo que compartieron, pero que entendió que era momento de seguir caminos diferentes. "Vivimos el momento, disfrutamos un montón”, expresó.

Con esas palabras, Pestañela dejó en claro que la ruptura fue en buenos términos y que respondió a una decisión personal, sin escándalos ni terceros involucrados.